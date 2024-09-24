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Posted 24 сентября, 09:44

Published 24 сентября, 09:44

Modified 24 сентября, 09:46

Updated 24 сентября, 09:46

Дым в Белгороде после взрывов

Стало известно о последствиях взрывов: разрушения есть в Белгороде и в Северном

24 сентября 2024, 09:44
Фото: «Жесть Белгород»
Дым в Белгороде после взрывов

Гладков: ПВО сбила воздушную цель на подлёте к Белгороду

Сюжет
Пожар
Дом и машина повреждены в Белгороде. Кроме того, загорелась сухая трава. Последствия есть и в Северном, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Воздушная цель сбита на подлёте к Белгороду утром 24 сентября. Есть последствия на земле.

Из-за падения осколков сбитого объекта повреждена кровля частного дома, также задело автомобиль. Кроме того, в Белгороде загорелась сухая трава — пожар потушен.

Последствия есть и в Белгородском районе. В Северном под удар попал соцобъект — в нём повреждено остекление.

По предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет.

Громко в Белгороде было в районе 10:20. Ракетную опасность объявляли на всей территории региона. В небе над столицей Белгородской области заметили следы, характерные для работы ПВО. Примечательно, что практически сразу после отбоя РО в регионе вновь запустили сирену.

Взрывы раздались в Белгороде, в небе видны следы от работы ПВО
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