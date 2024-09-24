Стало известно о последствиях взрывов: разрушения есть в Белгороде и в Северном

Posted 24 сентября, 09:44
Published 24 сентября, 09:44
Modified 24 сентября, 09:46
Updated 24 сентября, 09:46
Воздушная цель сбита на подлёте к Белгороду утром 24 сентября. Есть последствия на земле.
Из-за падения осколков сбитого объекта повреждена кровля частного дома, также задело автомобиль. Кроме того, в Белгороде загорелась сухая трава — пожар потушен.
Последствия есть и в Белгородском районе. В Северном под удар попал соцобъект — в нём повреждено остекление.
По предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет.
Громко в Белгороде было в районе 10:20. Ракетную опасность объявляли на всей территории региона. В небе над столицей Белгородской области заметили следы, характерные для работы ПВО. Примечательно, что практически сразу после отбоя РО в регионе вновь запустили сирену.