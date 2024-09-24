Стало известно о последствиях взрывов: разрушения есть в Белгороде и в Северном

Громко в Белгороде было в районе 10:20. Ракетную опасность объявляли на всей территории региона. В небе над столицей Белгородской области заметили следы, характерные для работы ПВО. Примечательно, что практически сразу после отбоя РО в регионе вновь запустили сирену.