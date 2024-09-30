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Posted 30 сентября, 15:08

Published 30 сентября, 15:08

Modified 30 сентября, 15:08

Updated 30 сентября, 15:08

Сотрудница учреждения культуры в Белгородской области попала под уголовное дело

Сотрудница учреждения культуры нанесла крупный ущерб бюджету Старого Оскола

30 сентября 2024, 15:08
Фото: 1MI
Сотрудница учреждения культуры в Белгородской области попала под уголовное дело
Сюжет
ФСБ
Известно, что женщина фиктивно трудоустраивала земляков. В результате городскому бюджету причинён крупный ущерб. Противоправную деятельность пресекли сотрудники регионального управления ФСБ.

В Старом Осколе раскрыли случай злоупотребления служебными полномочиями. Подозреваемой проходит местная жительница — сотрудница учреждения культуры.

По версии следствия, женщина фиктивно трудоустраивала земляков. В результате городскому бюджету нанесён ущерб в крупном размере.

Возбуждено уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Самое суровое наказание по статье — до четырёх лет лишения свободы.

Противоправную деятельность пресекли сотрудники регионального управления ФСБ.

Под ту же статью ранее попала бывший врио старшего судебного пристава. Знакомый должник обратился к ней с просьбой снять ограничение на выезд за границу. Бывшая сотрудница УФССП помогла, за что и получила уголовное дело.

Бывшего белгородского судебного пристава обвинили в помощи товарищу-должнику
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