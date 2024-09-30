Владимир Зотов больше не является основным владельцем «Агро-Белогорье»

Posted 30 сентября, 06:39
Published 30 сентября, 06:39
Modified 30 сентября, 06:41
Updated 30 сентября, 06:41
По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», с 27 сентября в структуре владельцев «Агро-Белогорье» произошли изменения. Часть группы компаний перешло к «Русагро». Теперь ему принадлежит 47,5% доли в УК предприятия. Столько же числится за Владимиром Зотовым, который ранее владел 72,5%. Третьим совладельцем остаётся Лариса Ковалёва. Ей по-прежнему принадлежит 5% доли в УК.
Напомним, в августе 2023 года Зотов, Ковалёва и компания «Русагро» достигли соглашения о расширении и объединении бизнеса. По последней информации, осталось только оформить всё официально. Но внезапно Зотов и Ковалёва прекратили общение и отказались подписывать документы.
Оказалось, что Владимир Зотов произвёл отчуждение 25% доли «Агро-Белогорья» компании «Русский металл», принадлежавшей Сергею Летунову, и планировал оформить его как владельца компании.
В результате суд частично удовлетворил иск и передал право выкупа доли Зотова «Русагро». Зотов, Ковалёва и «Русский металл» попытались обжаловать решение суда, но их апелляционные жалобы остались без удовлетворения. Решение можно обжаловать в течение двух месяцев в Арбитражном суде Центрального округа.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Грицков Евгений Викторович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Рекламный отдел:
Телефон: +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email: [email protected] / [email protected]