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Posted 30 сентября, 16:27

Published 30 сентября, 16:27

Modified 30 сентября, 16:29

Updated 30 сентября, 16:29

В Белгороде твёрдо намерены поднять стоимость проезда

В Белгороде, вероятно, всё-таки подорожает проезд. Когда и на сколько?

30 сентября 2024, 16:27
Фото: 1MI
В Белгороде твёрдо намерены поднять стоимость проезда

Белгородцев готовят к увеличению стоимости проезда

Сюжет
Автобус
О необходимости «немного увеличить тариф» теперь заявил гендиректор Единой транспортной компании Александр Дударенко, чей комментарий публикует «Белгород-медиа». Он считает, что без увеличения стоимости проезда существование ЕТК и других перевозчиков в городе «скорее всего, невозможно».

Жителей Белгорода готовят к возможному повышению стоимости проезда. Теперь о необходимости подорожания говорит гендиректор Единой транспортной компании (ЕТК) Александр Дударенко.

По его словам, «нужно немного увеличить тариф». Однако пока не известно, на сколько — это решит специальная комиссия.

Необходимость повышения тарифа Дударенко обосновал общим ростом цен, в том числе на топливо. Кроме того, необходимо повышать зарплаты водителям, которых в Белгороде из-за неспокойной оперативной обстановки сейчас не хватает.

Дударенко заявил, что без повышения стоимости проезда дальнейшее существование не только ЕТК, но и других перевозчиков в Белгороде «скорее всего, невозможно».

«Белпресса» со ссылкой на гендиректора ЕТК добавляет, что проезд в автобусах подорожает в начале 2025 года.

О возможном повышении тарифа ранее говорил и замгубернатора Владимир Базаров. По его словам, фактическая стоимость поездки сейчас составляет 58 рублей. Вместе с тем он заверил, что это не значит, что проезд подорожает именно до этой суммы.

Стоимость проезда ранее повысили в Старом Осколе. Кроме того, с октября поездки в общественном транспорте станут дороже в Губкине.

В Белгороде сейчас поездка при оплате картой обходится пассажирам в 20 рублей, при оплате наличными — в 25 рублей.

Должно быть 58 рублей: в Белгороде всё-таки подорожает проезд?
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