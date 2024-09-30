В Белгороде, вероятно, всё-таки подорожает проезд. Когда и на сколько?

Posted 30 сентября, 16:27
Published 30 сентября, 16:27
Modified 30 сентября, 16:29
Updated 30 сентября, 16:29
Жителей Белгорода готовят к возможному повышению стоимости проезда. Теперь о необходимости подорожания говорит гендиректор Единой транспортной компании (ЕТК) Александр Дударенко.
По его словам, «нужно немного увеличить тариф». Однако пока не известно, на сколько — это решит специальная комиссия.
Необходимость повышения тарифа Дударенко обосновал общим ростом цен, в том числе на топливо. Кроме того, необходимо повышать зарплаты водителям, которых в Белгороде из-за неспокойной оперативной обстановки сейчас не хватает.
Дударенко заявил, что без повышения стоимости проезда дальнейшее существование не только ЕТК, но и других перевозчиков в Белгороде «скорее всего, невозможно».
«Белпресса» со ссылкой на гендиректора ЕТК добавляет, что проезд в автобусах подорожает в начале 2025 года.
О возможном повышении тарифа ранее говорил и замгубернатора Владимир Базаров. По его словам, фактическая стоимость поездки сейчас составляет 58 рублей. Вместе с тем он заверил, что это не значит, что проезд подорожает именно до этой суммы.
Стоимость проезда ранее повысили в Старом Осколе. Кроме того, с октября поездки в общественном транспорте станут дороже в Губкине.
В Белгороде сейчас поездка при оплате картой обходится пассажирам в 20 рублей, при оплате наличными — в 25 рублей.
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