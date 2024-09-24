Два прямых попадания в частный сектор в Белгороде, предварительно, есть раненые

На данный момент официальных комментариев о последствиях и пострадавших нет, но поступают данные как минимум о двух пострадавших. Издание Readovka написало о трёх, якобы ранены женщина и двое мужчин. Но на одном из видео слышно фразу про двух раненых женщин.