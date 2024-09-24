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Posted 24 сентября, 17:26

Published 24 сентября, 17:26

Modified 24 сентября, 17:28

Updated 24 сентября, 17:28

Последствия атаки ВСУ на Белгород в микрорайоне Юго-Западном

Два прямых попадания в частный сектор в Белгороде, предварительно, есть раненые

24 сентября 2024, 17:26
Фото: кадр из видео Readovka
Последствия атаки ВСУ на Белгород в микрорайоне Юго-Западном

При обстреле Белгорода могли пострадать до трёх человек

Сюжет
Пожар
Вечером вторника Белгород попал под обстрел ВСУ. Очевидцы сообщили о двух пожарах в частном секторе из-за прямых попаданий снарядов. Скорее всего, не обошлось без пострадавших. Издание Readovka сообщает о трёх раненых.

Жилой район Белгорода обстреляли скорее всего из РСЗО Vampire. Сообщается как минимум о двух прямых попаданиях снарядов в частные дома. Сейчас сотрудники МЧС ликвидируют последствия в районе улицы 8 Марта. Также возник пожар в Юго-западном микрорайоне города.

На данный момент официальных комментариев о последствиях и пострадавших нет, но поступают данные как минимум о двух пострадавших. Издание Readovka написало о трёх, якобы ранены женщина и двое мужчин. Но на одном из видео слышно фразу про двух раненых женщин.

На местах уже работают экстренные службы. Информацию уточняем.

Видео: Readovka. Последствия обстрела Белгорода
После обстрела в Белгороде заметили два пожара
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