Два прямых попадания в частный сектор в Белгороде, предварительно, есть раненые

Posted 24 сентября, 17:26
Published 24 сентября, 17:26
Modified 24 сентября, 17:28
Updated 24 сентября, 17:28
Жилой район Белгорода обстреляли скорее всего из РСЗО Vampire. Сообщается как минимум о двух прямых попаданиях снарядов в частные дома. Сейчас сотрудники МЧС ликвидируют последствия в районе улицы 8 Марта. Также возник пожар в Юго-западном микрорайоне города.
На данный момент официальных комментариев о последствиях и пострадавших нет, но поступают данные как минимум о двух пострадавших. Издание Readovka написало о трёх, якобы ранены женщина и двое мужчин. Но на одном из видео слышно фразу про двух раненых женщин.
На местах уже работают экстренные службы. Информацию уточняем.