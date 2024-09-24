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Posted 24 сентября, 16:11

Published 24 сентября, 16:11

Modified 24 сентября, 16:13

Updated 24 сентября, 16:13

Два населённых пункта в Белгородской области попали под обстрел

Линия электропередачи повреждена при атаке ВСУ на Белгородскую область

24 сентября 2024, 16:11
Фото: Изображение Midjourney

Два населённых пункта в Белгородской области попали под обстрел

Сюжет
Повреждения
Под обстрел попали Шебекинский округ и Волоконовский район. К счастью, обошлось без пострадавших. Но есть повреждения на линии электропередач, гараже, соцобъекте, объекте торговли.

Вновь под обстрел попал город Шебекино. Там произошли локальные обрывы на линии электропередачи. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ.

До этого в муниципальном центре был ранен мужчина. Его после оказания первой медицинской помощи на скорой доставили в областную клиническую больницу.

Под атаку попало и село Коновалово Волоконовского района. В результате прилётов нескольких снарядов повреждены гараж, остекление и фасады двух социальных объектов.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Шебекино#Волоконовский район#Повреждения#ВСУ#Электропередача#Коновалово
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