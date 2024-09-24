Линия электропередачи повреждена при атаке ВСУ на Белгородскую область

Posted 24 сентября, 16:11
Published 24 сентября, 16:11
Modified 24 сентября, 16:13
Updated 24 сентября, 16:13
Вновь под обстрел попал город Шебекино. Там произошли локальные обрывы на линии электропередачи. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ.
До этого в муниципальном центре был ранен мужчина. Его после оказания первой медицинской помощи на скорой доставили в областную клиническую больницу.
Под атаку попало и село Коновалово Волоконовского района. В результате прилётов нескольких снарядов повреждены гараж, остекление и фасады двух социальных объектов.