Раненных при обстреле приграничья детей и их маму отправят на лечение в Москву

Posted 24 сентября, 12:45
Published 24 сентября, 12:45
Modified 26 сентября, 15:05
Updated 26 сентября, 15:05
Решение об их транспортировке было согласовано вчера. Детям предстоит лечение в Российской детской клинической больнице РНИМУ им. Н. И. Пирогова в Москве. Завтра маму пострадавших детей также перевезут в медицинское учреждение в столице.
Напомним, что вчера ВСУ обстреляли село Архангельское Шебекинского округа. В результате этого происшествия три человека погибли, а двое получили ранения. Мальчик получил минно-взрывную травму и осколочные ранения. С осколочными ранениями ног попала в больницу и 11-летняя девочка.