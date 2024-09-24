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Posted 24 сентября, 12:45

Published 24 сентября, 12:45

Modified 26 сентября, 15:05

Updated 26 сентября, 15:05

Раненных при обстреле приграничья детей и их маму отправят на лечение в Москву

Раненных при обстреле приграничья детей и их маму отправят на лечение в Москву

24 сентября 2024, 12:45
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Обстрел
Двоих детей, пострадавших во время вчерашнего обстрела Шебекинского городского округа, направили на лечение в Москву, об этом сообщил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников.

Решение об их транспортировке было согласовано вчера. Детям предстоит лечение в Российской детской клинической больнице РНИМУ им. Н. И. Пирогова в Москве. Завтра маму пострадавших детей также перевезут в медицинское учреждение в столице.

Напомним, что вчера ВСУ обстреляли село Архангельское Шебекинского округа. В результате этого происшествия три человека погибли, а двое получили ранения. Мальчик получил минно-взрывную травму и осколочные ранения. С осколочными ранениями ног попала в больницу и 11-летняя девочка.

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