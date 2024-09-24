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Posted 24 сентября, 13:35

Published 24 сентября, 13:35

Modified 24 сентября, 13:41

Updated 24 сентября, 13:41

В Белгородской области за неделю при обстрелах пострадало 36 человек

Стало известно количество раненных за неделю в Белгородской области

24 сентября 2024, 13:35
Фото: Изображение Midjourney

В Белгородской области за неделю при обстрелах пострадало 36 человек

Сюжет
Обстрел
С 17 сентября в Белгородской области после атак ВСУ погибло три человека, ещё 33 получили ранения. Среди погибших — один ребёнок, рассказал министр здравоохранения Андрей Иконников.

За прошедшую неделю 33 человека получили ранения.

В настоящее время в медицинских учреждениях Белгородской области проходят лечение 20 человек. Во второй городской больнице находятся десять пациентов, двое из которых находятся в реанимации в тяжёлом состоянии. Ещё десять человек получают медицинскую помощь в Белгородской областной клинической больнице Святителя Иоасафа, двое из них также в реанимации.

Об этом сообщил сегодня министр здравоохранения Андрей Иконников. Также он рассказал о лечении двух детей, получивших ранения при вчерашнем обстреле в Шебекинском округе.

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