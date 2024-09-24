Стало известно количество раненных за неделю в Белгородской области

Posted 24 сентября, 13:35
Published 24 сентября, 13:35
Modified 24 сентября, 13:41
Updated 24 сентября, 13:41
За прошедшую неделю 33 человека получили ранения.
В настоящее время в медицинских учреждениях Белгородской области проходят лечение 20 человек. Во второй городской больнице находятся десять пациентов, двое из которых находятся в реанимации в тяжёлом состоянии. Ещё десять человек получают медицинскую помощь в Белгородской областной клинической больнице Святителя Иоасафа, двое из них также в реанимации.
Об этом сообщил сегодня министр здравоохранения Андрей Иконников. Также он рассказал о лечении двух детей, получивших ранения при вчерашнем обстреле в Шебекинском округе.