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Posted 24 сентября, 14:03

Published 24 сентября, 14:03

Modified 24 сентября, 14:03

Updated 24 сентября, 14:03

Белгородским аграриям приходится иногда собирать урожай под обстрелами

«Уже привыкли»: как белгородцы собирают урожай, не страшась смерти под обстрелами?

24 сентября 2024, 14:03
Фото: Изображение Midjourney
Белгородским аграриям приходится иногда собирать урожай под обстрелами

Белгородцы рассказали, как собирают урожай под непрекращающимися обстрелами ВСУ

Сюжет
Сельское хозяйство
ВСУ продолжают обстреливать приграничье Белгородской области, однако регион в то же время продолжает жить. Настало время уборочной компании, поэтому работники вынуждены собирать урожай, несмотря на атаки, сообщает «Пятый канал».

Несмотря на непрекращающиеся обстрелы, в Белгородской области продолжается сбор урожая. В качестве безопасности тракторы и комбайны защищают специальной сеткой и системами радиоэлектронной борьбы.

Так, только вчера, 23 сентября, под атаку ВСУ попал работающий в поле комбайн. Водитель при этом не пострадал. Но это не первый и не последний случай: недавно водителя трактора контузило при обстреле, но он выжил.

«Буквально вчера ребята спасли парня, погрузили, перевезли. В него, в машину, прилетел дрон. К сожалению, прооперировали его. Лишился ноги», — рассказал журналисту директор сельскохозяйственного предприятия.
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Во время работы в полях рядом с водителями дежурят сотрудники с ружьями, которые следят за обстановкой в небе. Некоторые признаются, что уже привыкли к такой опасной работе.

Когда начинает пищать дронодетектор, работники не прекращают сбор урожая. Им, признаются, даже прятаться негде — только под саму технику.

«Мы договорились, что у нас цифра. Не прячемся, мы готовимся, чтобы обеспечить безопасность людей и техники», — пояснил замдиректора сельскохозяйственного предприятия.

Приезжают в приграничье и пожарные, которые не раз становились целью для украинского БПЛА из-за большой красной машины.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Аграрии#Сельское хозяйство#Фермеры#Комбайны#Белгород#Обстрел#Приграничье#Атака ВСУ#Обстрелы
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