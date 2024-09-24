«Уже привыкли»: как белгородцы собирают урожай, не страшась смерти под обстрелами?

Posted 24 сентября, 14:03
Published 24 сентября, 14:03
Modified 24 сентября, 14:03
Updated 24 сентября, 14:03
Несмотря на непрекращающиеся обстрелы, в Белгородской области продолжается сбор урожая. В качестве безопасности тракторы и комбайны защищают специальной сеткой и системами радиоэлектронной борьбы.
Так, только вчера, 23 сентября, под атаку ВСУ попал работающий в поле комбайн. Водитель при этом не пострадал. Но это не первый и не последний случай: недавно водителя трактора контузило при обстреле, но он выжил.
«Буквально вчера ребята спасли парня, погрузили, перевезли. В него, в машину, прилетел дрон. К сожалению, прооперировали его. Лишился ноги», — рассказал журналисту директор сельскохозяйственного предприятия.
Во время работы в полях рядом с водителями дежурят сотрудники с ружьями, которые следят за обстановкой в небе. Некоторые признаются, что уже привыкли к такой опасной работе.
Когда начинает пищать дронодетектор, работники не прекращают сбор урожая. Им, признаются, даже прятаться негде — только под саму технику.
«Мы договорились, что у нас цифра. Не прячемся, мы готовимся, чтобы обеспечить безопасность людей и техники», — пояснил замдиректора сельскохозяйственного предприятия.
Приезжают в приграничье и пожарные, которые не раз становились целью для украинского БПЛА из-за большой красной машины.