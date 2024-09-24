Мирный житель ранен в Шебекино, его доставили в больницу бойцы самообороны

Белгородская область вновь попала об обстрел, ранен мужчина

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Шебекино вновь оказалось под огнём ВСУ. Помимо разрушений, ранен мирный житель. В районную больницу его доставили бойцы самообороны. Сейчас его переводят в областную клиническую больницу. Также в городе перебит газопровод.