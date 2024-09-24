Мирный житель ранен в Шебекино, его доставили в больницу бойцы самообороны

Posted 24 сентября, 15:04
Published 24 сентября, 15:04
Modified 24 сентября, 18:14
Updated 24 сентября, 18:14
В Шебекине мужчина ранен в результате обстрела ВСУ. У него контузия и осколочное ранение мягких тканей грудной клетки.
Бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую Центральную районную больницу, там раненому оказали первую помощь. Сейчас бригада скорой везёт его в областную клиническую больницу.
Известно о повреждениях крыш, фасадов, окон и ограждений в трёх домах частного сектора. Осколки также посекли гараж, торговый и социальный объекты.
Кроме того, перебит газопровод.