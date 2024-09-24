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Posted 24 сентября, 15:04

Published 24 сентября, 15:04

Modified 24 сентября, 18:14

Updated 24 сентября, 18:14

Белгородская область вновь попала об обстрел, ранен мужчина

Мирный житель ранен в Шебекино, его доставили в больницу бойцы самообороны

24 сентября 2024, 15:04
Фото: Антон Засимов. 1MI

Белгородская область вновь попала об обстрел, ранен мужчина

Сюжет
Повреждения
Шебекино вновь оказалось под огнём ВСУ. Помимо разрушений, ранен мирный житель. В районную больницу его доставили бойцы самообороны. Сейчас его переводят в областную клиническую больницу. Также в городе перебит газопровод.

В Шебекине мужчина ранен в результате обстрела ВСУ. У него контузия и осколочное ранение мягких тканей грудной клетки.

Бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую Центральную районную больницу, там раненому оказали первую помощь. Сейчас бригада скорой везёт его в областную клиническую больницу.

Известно о повреждениях крыш, фасадов, окон и ограждений в трёх домах частного сектора. Осколки также посекли гараж, торговый и социальный объекты.

Кроме того, перебит газопровод.

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