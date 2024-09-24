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Posted 24 сентября, 16:58

Published 24 сентября, 16:58

Modified 24 сентября, 17:15

Updated 24 сентября, 17:15

Белгородскую область, предположительно, обстреляли из РСЗО Vampire

В небе над Белгородом раздалась череда взрывов, есть последствия

24 сентября 2024, 16:58
Фото: Изображение Midjourney

Белгородскую область, предположительно, обстреляли из РСЗО Vampire

Белгородскую область обстреляли ВСУ. Под удар попал и Белгород. Вечером над городом раздалось множество хлопков. Есть информация о первых последствиях. В микрорайоне Юго-Западный заметили крупный пожар.

Примерно в 19:40 на территории Белгородской области объявили очередную ракетную опасность. Ещё через пару минут в небе над Белгородом раздалась длинная череда взрывов. Прозвучало более 10 хлопков.

Мониторинговые каналы чуть ранее сообщили, что возможен выход из РСЗО Vampire из-под Казачьей Лопани у границы.

Стали поступать первые сообщения о последствиях. В Юго-Западном микрорайоне заметили крупный пожар. На данный момент подробности неизвестны, информации о пострадавших также не поступало.

UPD: читатели Бел.Ру подтверждают информацию о возгорании в жилом доме. Сообщают, что горит дом на 1-м Томаровском переулке.

Пожар в БелгородеПожар в Белгороде
Пожар в Белгороде. Фото: Telegram-канал «Жесть Белгород»
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