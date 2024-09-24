В небе над Белгородом раздалась череда взрывов, есть последствия

Posted 24 сентября, 16:58
Published 24 сентября, 16:58
Modified 24 сентября, 17:15
Updated 24 сентября, 17:15
Примерно в 19:40 на территории Белгородской области объявили очередную ракетную опасность. Ещё через пару минут в небе над Белгородом раздалась длинная череда взрывов. Прозвучало более 10 хлопков.
Мониторинговые каналы чуть ранее сообщили, что возможен выход из РСЗО Vampire из-под Казачьей Лопани у границы.
Стали поступать первые сообщения о последствиях. В Юго-Западном микрорайоне заметили крупный пожар. На данный момент подробности неизвестны, информации о пострадавших также не поступало.
UPD: читатели Бел.Ру подтверждают информацию о возгорании в жилом доме. Сообщают, что горит дом на 1-м Томаровском переулке.