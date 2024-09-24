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Posted 24 сентября, 17:09

Published 24 сентября, 17:09

Modified 24 сентября, 17:15

Updated 24 сентября, 17:15

Пожар в Белгороде

После обстрела в Белгороде заметили два пожара

24 сентября 2024, 17:09
Фото: Telegram-канал «Белгород №1»
Пожар в Белгороде

В Белгороде есть последствия после атаки ВСУ

Сюжет
Пожар
Белгородская область, предположительно, оказалась под ударом РСЗО Vampire. В Белгороде уже известно о последствиях. В городе заметили как минимум два очага огня. Скорее всего, возгорание возникло в частном секторе, но официальной информации нет.

Вечер вторника у белгородцев вышел громкий. Около 19:40 на территории области объявили ракетную опасность, скоро раздалась длинная череда взрывов в небе над Белгородом.

Практически сразу появились сообщения о возгорании в микрорайоне Юго-Западный. Чуть позже появились кадры, на которых видно, что возгораний несколько.

Видео: Telegram-канал «Инцидент Белгород». Пожары в Белгороде

ОФициальной информации на данный момент не поступало, но очевидцы сообщают, что горит как минимум один частный дом.

Есть ли пострадавшие и другие последствия — неизвестно.

UPD: читатели Бел.Ру подтверждают информацию о возгорании в жилом доме. Сообщают, что горит дом на 1-м Томаровском переулке.

Пожар в БелгородеПожар в Белгороде
Пожар в Белгороде. Фото: Telegram-канал «Белгород №1»
В небе над Белгородом раздалась череда взрывов, есть последствия
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