После обстрела в Белгороде заметили два пожара

В Белгороде есть последствия после атаки ВСУ

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Белгородская область, предположительно, оказалась под ударом РСЗО Vampire. В Белгороде уже известно о последствиях. В городе заметили как минимум два очага огня. Скорее всего, возгорание возникло в частном секторе, но официальной информации нет.