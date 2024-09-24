После обстрела в Белгороде заметили два пожара

Posted 24 сентября, 17:09
Published 24 сентября, 17:09
Modified 24 сентября, 17:15
Updated 24 сентября, 17:15
Вечер вторника у белгородцев вышел громкий. Около 19:40 на территории области объявили ракетную опасность, скоро раздалась длинная череда взрывов в небе над Белгородом.
Практически сразу появились сообщения о возгорании в микрорайоне Юго-Западный. Чуть позже появились кадры, на которых видно, что возгораний несколько.
ОФициальной информации на данный момент не поступало, но очевидцы сообщают, что горит как минимум один частный дом.
Есть ли пострадавшие и другие последствия — неизвестно.
UPD: читатели Бел.Ру подтверждают информацию о возгорании в жилом доме. Сообщают, что горит дом на 1-м Томаровском переулке.