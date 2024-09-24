Раненых в результате атаки на Белгород больше, чем предполагалось

Posted 24 сентября, 17:44
Published 24 сентября, 17:44
Modified 24 сентября, 17:46
Updated 24 сентября, 17:46
Второй раз над Белгородом и районом сработала система ПВО. Удалось сбить несколько воздушных целей, но не все. По предварительной информации от властей, в областном центре ранены как минимум четыре мирных жителя. Сейчас их бригадами скорой помощи доставляют в медучреждения.
Изначально сообщалось о трёх пострадавших. Предположительно, ранены женщина и двое мужчин. Этого губернатор не уточнил.
Около 19:40 во вторник, 24 сентября, над областным центром прозвучало множество взрывов. Почти сразу стали поступать сообщения о пожарах в Юго-Западном микрорайоне.