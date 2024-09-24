Раненых в результате атаки на Белгород больше, чем предполагалось

Второй раз над Белгородом и районом сработала система ПВО. Удалось сбить несколько воздушных целей, но не все. По предварительной информации от властей, в областном центре ранены как минимум четыре мирных жителя. Сейчас их бригадами скорой помощи доставляют в медучреждения.