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Posted 24 сентября, 17:44

Published 24 сентября, 17:44

Modified 24 сентября, 17:46

Updated 24 сентября, 17:46

Четыре человека ранены при обстреле Белгорода

Раненых в результате атаки на Белгород больше, чем предполагалось

24 сентября 2024, 17:44
Фото: Антон Засимов. 1MI

Четыре человека ранены при обстреле Белгорода

Сюжет
Пожар
Информация о раненых в результате обстрела Белгорода подтвердилась, но их оказалось не два и не три, как сообщалось ранее. На данный момент известно как минимум о четырёх пострадавших. Пол и состояние раненых неизвестны.

Второй раз над Белгородом и районом сработала система ПВО. Удалось сбить несколько воздушных целей, но не все. По предварительной информации от властей, в областном центре ранены как минимум четыре мирных жителя. Сейчас их бригадами скорой помощи доставляют в медучреждения.

Изначально сообщалось о трёх пострадавших. Предположительно, ранены женщина и двое мужчин. Этого губернатор не уточнил.

Около 19:40 во вторник, 24 сентября, над областным центром прозвучало множество взрывов. Почти сразу стали поступать сообщения о пожарах в Юго-Западном микрорайоне.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Пожар#Раненые#Белгород#Обстрел#Мирные жители
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