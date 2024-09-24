bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 сентября, 17:40

Published 24 сентября, 17:40

Modified 24 сентября, 17:40

Updated 24 сентября, 17:40

Пострадавшая квартира

Дыра в потолке, вокруг стёкла: белгородка показала свою квартиру после обстрела

24 сентября 2024, 17:40
Фото: группа «Народный фронт | Белгородская область» в ВК
Пострадавшая квартира

Жительница Шебекинского округа показала последствия обстрела ВСУ в своём доме

Сюжет
Обстрел
В начале недели ВСУ обстреляли Шебекинский горокруг. Погибли и пострадали люди, в том числе дети. Серьёзные повреждения есть в жилых домах, автомобилях, социальных объектах и так далее. Одна из жительниц сняла свою квартиру сразу после обстрела, там снаряд пробил потолок, сообщает «Народный фронт».

В понедельник, 23 июля, под серьёзный обстрел попал Шебекинский городской округ. Местная жительница была в момент очередной атаки не дома. Ей очень повезло, потому что один из снарядов проделал огромную дыру в потолке прямо над кроватью.

В доме выбило окна, осколки раскидало по полу, спальную комнату завалило обломками. Женщина сняла повреждения на видео.

Напомним, что в результате вчерашних атак в селе Архангельское Шебекинского округа погибли двое взрослых и 15-летняя девушка. Пострадали ещё четыре человека, в том числе двое детей. Их уже отправили на лечение в Москву.

Погибшей при обстреле белгородского села девушке было 15 лет. Что с пострадавшими?
Узнать подробнее
Читайте также:
«Уже привыкли»: как белгородцы собирают урожай, не страшась смерти под обстрелами?Стало известно количество раненных за неделю в Белгородской областиРаненных при обстреле приграничья детей и их маму отправят на лечение в Москву
#Валерия Колесникова#Видео#Белгородская область#Народный фронт#Погибшие#Белгород#Обстрел#Ранения#Шебекинский горокруг#Разрушения#Архангельское
Подпишитесь
Популярное