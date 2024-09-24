Дыра в потолке, вокруг стёкла: белгородка показала свою квартиру после обстрела

Жительница Шебекинского округа показала последствия обстрела ВСУ в своём доме

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В начале недели ВСУ обстреляли Шебекинский горокруг. Погибли и пострадали люди, в том числе дети. Серьёзные повреждения есть в жилых домах, автомобилях, социальных объектах и так далее. Одна из жительниц сняла свою квартиру сразу после обстрела, там снаряд пробил потолок, сообщает «Народный фронт».