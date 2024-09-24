Дыра в потолке, вокруг стёкла: белгородка показала свою квартиру после обстрела

Posted 24 сентября, 17:40
Published 24 сентября, 17:40
Modified 24 сентября, 17:40
Updated 24 сентября, 17:40
В понедельник, 23 июля, под серьёзный обстрел попал Шебекинский городской округ. Местная жительница была в момент очередной атаки не дома. Ей очень повезло, потому что один из снарядов проделал огромную дыру в потолке прямо над кроватью.
В доме выбило окна, осколки раскидало по полу, спальную комнату завалило обломками. Женщина сняла повреждения на видео.
Напомним, что в результате вчерашних атак в селе Архангельское Шебекинского округа погибли двое взрослых и 15-летняя девушка. Пострадали ещё четыре человека, в том числе двое детей. Их уже отправили на лечение в Москву.