Погибшей при обстреле белгородского села девушке было 15 лет. Что с пострадавшими?

Posted 24 сентября, 06:26
Published 24 сентября, 06:26
Modified 24 сентября, 06:28
Updated 24 сентября, 06:28
Подростком, погибшим при обстреле в понедельник, 23 сентября, села Архангельское Шебекинского округа, оказалась 15-летняя девочка. Кроме того, погибли ещё два мирных жителя.
Тяжело ранены четыре человека, двое из которых — дети. Мальчика и 11-летнюю девочку с мино-взрывной травмой и осколочными ранениями ног доставили в детскую областную больницу.
Мужчину и женщину доставили в областную клиническую больницу и горбольницу № 2 Белгорода соответственно. У первого диагностировано ранение грудной клетки и бедра, у второй — травматическая ампутация обеих стоп.
Все пострадавшие находятся под наблюдением не только белгородских, но и московских врачей. Если потребуется и позволит состояние пациентов, их могут отправить на лечение в столицу.