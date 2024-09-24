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Posted 24 сентября, 06:26

Published 24 сентября, 06:26

Modified 24 сентября, 06:28

Updated 24 сентября, 06:28

Двое детей пострадали при обстреле Белгородской области

Погибшей при обстреле белгородского села девушке было 15 лет. Что с пострадавшими?

24 сентября 2024, 06:26
Фото: Изображение Midjourney
Двое детей пострадали при обстреле Белгородской области

Три человека погибли, четверо ранены из-за обстрелов Белгородской области

Сюжет
Обстрел
Под сильный обстрел днём в понедельник попало село Архангельское Шебекинского округа. Погибли три человека, в том числе 15-летняя девочка, пострадали ещё четверо. Подробности об их состоянии рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Подростком, погибшим при обстреле в понедельник, 23 сентября, села Архангельское Шебекинского округа, оказалась 15-летняя девочка. Кроме того, погибли ещё два мирных жителя.

Тяжело ранены четыре человека, двое из которых — дети. Мальчика и 11-летнюю девочку с мино-взрывной травмой и осколочными ранениями ног доставили в детскую областную больницу.

Мужчину и женщину доставили в областную клиническую больницу и горбольницу № 2 Белгорода соответственно. У первого диагностировано ранение грудной клетки и бедра, у второй — травматическая ампутация обеих стоп.

Все пострадавшие находятся под наблюдением не только белгородских, но и московских врачей. Если потребуется и позволит состояние пациентов, их могут отправить на лечение в столицу.

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