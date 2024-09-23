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Posted 23 сентября, 08:39

Published 23 сентября, 08:39

Modified 23 сентября, 08:39

Updated 23 сентября, 08:39

За сутки от атак ВСУ пострадали 15 белгородцев

За сутки от атак ВСУ пострадали 15 белгородцев, один в крайне тяжёлом состоянии

23 сентября 2024, 08:39
Фото: 1MI
За сутки от атак ВСУ пострадали 15 белгородцев

Белгородскую область атаковали с помощью 106 боеприпасов и 29 беспилотников

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Обстрел
В Белгородской области за прошедшие сутки атакованы восемь муниципалитетов. В Белгородском районе и Шебекинском округе пострадали 15 человек, один в крайне тяжёлом состоянии, большая часть — с ранами средней степени тяжести. Есть разрушения, в том числе не на приграничных территориях.

За прошедшие сутки по Белгородской области ВСУ выпустили 106 боеприпасов и 29 беспилотников. В результате сильного атак на Белгородский район пострадали 13 мирных жителей.

Одного мужчину отпустили долечиваться домой амбулаторно, остальные остаются в больницах Белгорода. Два мирных жителя находятся в крайне тяжёлом состоянии, у девяти человек раны средней степени тяжели. Состояние последнего врачи оценивают как удовлетворительное.

В муниципалитете повреждены восемь частных домов, надворная постройка и семь легковых автомобилей.

Ещё два человека пострадали в результате атаки дрона на село Муром в Шебекинском округе. Женщина от госпитализации отказалась, а вот состояние мужчины оценивается как средней степени тяжести.

В округе повреждены два частных домовладения, легковой автомобиль, складское помещение на территории производственного предприятия и линии электро- и газоснабжения.

Также был атакован удалённый от границы Губкинский округ, в частности, город Губкин. Повреждены десять легковых авто и окна в шести квартирах трёх многоэтажных домов.

Один частный дом пострадал в Грайворонском муниципальном округе, ещё один и надворная постройка — в Валуйском.

В Волоконовском, Краснояружском и Ракитянском районах последствий нет.

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