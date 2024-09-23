За сутки от атак ВСУ пострадали 15 белгородцев, один в крайне тяжёлом состоянии

Posted 23 сентября, 08:39
Published 23 сентября, 08:39
Modified 23 сентября, 08:39
Updated 23 сентября, 08:39
За прошедшие сутки по Белгородской области ВСУ выпустили 106 боеприпасов и 29 беспилотников. В результате сильного атак на Белгородский район пострадали 13 мирных жителей.
Одного мужчину отпустили долечиваться домой амбулаторно, остальные остаются в больницах Белгорода. Два мирных жителя находятся в крайне тяжёлом состоянии, у девяти человек раны средней степени тяжели. Состояние последнего врачи оценивают как удовлетворительное.
В муниципалитете повреждены восемь частных домов, надворная постройка и семь легковых автомобилей.
Ещё два человека пострадали в результате атаки дрона на село Муром в Шебекинском округе. Женщина от госпитализации отказалась, а вот состояние мужчины оценивается как средней степени тяжести.
В округе повреждены два частных домовладения, легковой автомобиль, складское помещение на территории производственного предприятия и линии электро- и газоснабжения.
Также был атакован удалённый от границы Губкинский округ, в частности, город Губкин. Повреждены десять легковых авто и окна в шести квартирах трёх многоэтажных домов.
Один частный дом пострадал в Грайворонском муниципальном округе, ещё один и надворная постройка — в Валуйском.
В Волоконовском, Краснояружском и Ракитянском районах последствий нет.