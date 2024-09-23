За сутки от атак ВСУ пострадали 15 белгородцев, один в крайне тяжёлом состоянии

Белгородскую область атаковали с помощью 106 боеприпасов и 29 беспилотников

Сюжет Обстрел

В Белгородской области за прошедшие сутки атакованы восемь муниципалитетов. В Белгородском районе и Шебекинском округе пострадали 15 человек, один в крайне тяжёлом состоянии, большая часть — с ранами средней степени тяжести. Есть разрушения, в том числе не на приграничных территориях.