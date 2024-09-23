Подросток погиб, ещё один ребёнок ранен при обстреле Белгородской области

Posted 23 сентября, 13:54
Published 23 сентября, 13:54
Modified 23 сентября, 13:57
Updated 23 сентября, 13:57
ВСУ обстреляли село Архангельское Шебекинского округа. Погибли три человека — двое взрослых и подросток.
Ранены два мирных жителя, включая ребёнка. У мальчика диагностировали минно-взрывную травму, его отвезли в детскую областную клиническую больницу.
Мужчину с ранением грудной клетки и бедра доставили в областную клиническую больницу.
Последствия обстрела ещё уточняются, отметил глава региона.