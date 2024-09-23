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Posted 23 сентября, 13:54

Published 23 сентября, 13:54

Modified 23 сентября, 13:57

Updated 23 сентября, 13:57

Три человека погибли при обстреле Белгородской области, двое ранены

Подросток погиб, ещё один ребёнок ранен при обстреле Белгородской области

23 сентября 2024, 13:54
Фото: 1MI
Три человека погибли при обстреле Белгородской области, двое ранены

Три человека погибли при обстреле села в Белгородской области

Сюжет
Дети
ВСУ атаковали регион днём 23 сентября. Ранения получили два человека, включая ребёнка. Погибли ещё трое, среди которых подросток, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

ВСУ обстреляли село Архангельское Шебекинского округа. Погибли три человека — двое взрослых и подросток.

Ранены два мирных жителя, включая ребёнка. У мальчика диагностировали минно-взрывную травму, его отвезли в детскую областную клиническую больницу.

Мужчину с ранением грудной клетки и бедра доставили в областную клиническую больницу.

Последствия обстрела ещё уточняются, отметил глава региона.

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