Раненых оказалось больше: под Белгородом пострадал ребёнок, её мама лишилась стоп

Posted 23 сентября, 15:15
Published 23 сентября, 15:15
Modified 23 сентября, 15:17
Updated 23 сентября, 15:17
Количество пострадавших при обстреле села Архангельское Шебекинского округа увеличилось до четырёх человек. Ранения также получила 11-летняя девочка и её мама.
У ребёнка диагностировали осколочные ранения ног — её доставят в детскую областную больницу. Её маму с травматической ампутацией обеих стоп доставили в горбольницу №2 Белгорода.
Информация о разрушениях пока не известна.
Напомним, что при обстреле погибли три человека: двое взрослых и один подросток. Также ранения получил один мальчик и один мужчина, их госпитализировали.