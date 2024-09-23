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Posted 23 сентября, 15:15

Published 23 сентября, 15:15

Modified 23 сентября, 15:17

Updated 23 сентября, 15:17

При вечернем обстреле белгородского приграничья пострадавших оказалось больше

Раненых оказалось больше: под Белгородом пострадал ребёнок, её мама лишилась стоп

23 сентября 2024, 15:15
Фото: 1MI

При вечернем обстреле белгородского приграничья пострадавших оказалось больше

Сюжет
Обстрел
При обстреле Архангельского пострадали четыре человека, а не двое, как было известно ранее. Оказалось, что травмы получили 11-летняя девочка и её мама. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Количество пострадавших при обстреле села Архангельское Шебекинского округа увеличилось до четырёх человек. Ранения также получила 11-летняя девочка и её мама.

У ребёнка диагностировали осколочные ранения ног — её доставят в детскую областную больницу. Её маму с травматической ампутацией обеих стоп доставили в горбольницу №2 Белгорода.

Информация о разрушениях пока не известна.

Напомним, что при обстреле погибли три человека: двое взрослых и один подросток. Также ранения получил один мальчик и один мужчина, их госпитализировали.

Подросток погиб, ещё один ребёнок ранен при обстреле Белгородской области
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