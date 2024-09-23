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Posted 23 сентября, 14:45

Published 23 сентября, 14:45

Modified 23 сентября, 15:02

Updated 23 сентября, 15:02

Ликвидация последствий обстрела

Разрушений после атаки на белгородский Губкин оказалось ещё больше

23 сентября 2024, 14:45
Фото: страница Михаила Лобазнова
Ликвидация последствий обстрела
Сюжет
Беспилотник
Глава Губкинского округа в третий раз уточнил количество полученных при ночной атаке последствий. Завершена уборка территории, почти закрыт тепловой контур. Подробности Михаил Лобазнов сообщил на своей странице в соцсети.

В Белгородской области уточнили разрушения, полученные при ночной атаке на Губкин. В городе ночью взорвался беспилотник.

По информации главы Губкинского округа Михаила Лобазнова, разрушения есть в 25 квартирах пяти многоквартирных домов. В них повреждены окна и балконы.

Также осколками посекло 13 автомобилей.

На данный момент в муниципалитете завершилась уборка дворовой территории. Специалисты заканчивают закрывать тепловой контур.

Происшествие в неприграничном Губкине случилось ночью 23 сентября. Украинский дрон взорвался вблизи многоквартирного дома. На тот момент было известно о повреждениях в трёх МКД и десяти авто.

Позже количество повреждений возросло, однако к вечеру стало известно о ещё больших разрушениях.

Ликвидация последствий обстрелаЛиквидация последствий обстрела
Ликвидация последствий обстрелаЛиквидация последствий обстрела
Ликвидация последствий обстрела. Фото: страница Михаила Лобазнова
Разрушений после ночной атаки на Губкин в Белгородской области стало больше
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#Александра Склярова#Белгородская область#Губкин#Беспилотник#Взрыв#Белгород#Михаил Лобазнов#Разрушения#Атака ВСУ
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