Разрушений после атаки на белгородский Губкин оказалось ещё больше

Posted 23 сентября, 14:45
Published 23 сентября, 14:45
Modified 23 сентября, 15:02
Updated 23 сентября, 15:02
В Белгородской области уточнили разрушения, полученные при ночной атаке на Губкин. В городе ночью взорвался беспилотник.
По информации главы Губкинского округа Михаила Лобазнова, разрушения есть в 25 квартирах пяти многоквартирных домов. В них повреждены окна и балконы.
Также осколками посекло 13 автомобилей.
На данный момент в муниципалитете завершилась уборка дворовой территории. Специалисты заканчивают закрывать тепловой контур.
Происшествие в неприграничном Губкине случилось ночью 23 сентября. Украинский дрон взорвался вблизи многоквартирного дома. На тот момент было известно о повреждениях в трёх МКД и десяти авто.
Позже количество повреждений возросло, однако к вечеру стало известно о ещё больших разрушениях.