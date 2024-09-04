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Система центрального водовода в Губкинском округе

В Губкине новый день начался с аварийного отключения воды

4 сентября 2024, 07:02
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Система центрального водовода в Губкинском округе

Центральный водовод в Губкине должны отремонтировать до конца года

Утром 4 сентября в водоканале сообщили, что без воды вновь остались жители Губкина и села Николаевка. Причина — аварийное отключение. Проблемы с водой в Губкине возникают не в первый раз. Тем не менее хорошие новости для жителей есть.
Сюжет
Вода

4 сентября в Губкинском горокруге произошло аварийное отключение. Без воды остались жители села Николаевка и 16 улиц Губкина, среди которых:

  • улица Революционная, дома № 78-92 по чётной стороне и № 223-259 по нечётной стороне;
  • переулок Революционный, дома № 2-14 по чётной стороне;
  • улица Центральная, доома №1-289;
  • переулок Центральный, дома № 3,6,7,8,10;
  • улица Бубнова, дома № 1-53;
  • улица Молодёжная, дома № 2-20 по чётной стороне и № 9-31 по нечётной стороне;
  • улица Вокзальная, дома № 1-39;
  • улица Курская, дома № 1-11 по нечётной стороне, а также № 2Г, 4Г, 12,18;
  • улица Красина, дома № 4-46;
  • улица Отвальная, дома № 1-57;
  • улица Ударников, дома № 1-149;
  • переулок Ударников, дома № 10А-34 по чётной стороне;
  • улица Согласия, дома № 1-111;
  • улица Новоселовская.
  • улица Вишнёвая;
  • улица Народная, 6 В.

В водоканале пообещали организовать подвоз воды утром на некоторые улицы — улицы Согласия и Ударников.

Кроме того, в пресс-службе Белоблводоканала добавили, что плановое отключение в Губкине, запланированное на период с 23:00 4 сентября до 06:00 6 сентября, перенесли. О новых сроках сообщат позже.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, сообщил что система центрального водовода в Губкинском округе находится в аварийном состоянии, поскольку отработала два срока службы. Именно из-за этого возникают проблемы с водоснабжением, однако эту проблему постараются решить капитальным ремонтом.

«Чтобы повысить надёжность системы и устранить постоянные аварии, принято решение провести капитальный ремонт центрального водовода. Работы планируется начать уже в этом месяце и закончить до конца года», — сообщил глава региона.

Напомним, что проблемы с водой у жильцов начались в ночь с 27 на 28 августа. В тот раз отключение коснулось около 25,5 тысячи губкинцев: на сетях водоснабжения обнаружили четыре порыва. К утру около 7,5 тысячи абонентов переподключили, но остальные несколько дней продолжали оставаться без воды.

Полностью вернуть воду обещали к 30 августа, однако потом её обещали вновь отключить.

Похожая ситуация с водой случилась и в Старооскольском округе, где с вечера 20 августа без горячей и холодной воды на несколько дней остались 80 тысяч жителей. Восстановить подачу воды удалось только 24 августа. Прокуратура заявила, что займётся этим вопросом.

Включили-выключили: из-за ещё одного крупного порыва жители Губкина вновь без воды
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Губкин#Вода#Отключение воды#Белгород#Белоблводоканал#Аварийное отключение
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