В Губкине новый день начался с аварийного отключения воды

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
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Updated Сегодня, 07:03
4 сентября в Губкинском горокруге произошло аварийное отключение. Без воды остались жители села Николаевка и 16 улиц Губкина, среди которых:
В водоканале пообещали организовать подвоз воды утром на некоторые улицы — улицы Согласия и Ударников.
Кроме того, в пресс-службе Белоблводоканала добавили, что плановое отключение в Губкине, запланированное на период с 23:00 4 сентября до 06:00 6 сентября, перенесли. О новых сроках сообщат позже.
Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, сообщил что система центрального водовода в Губкинском округе находится в аварийном состоянии, поскольку отработала два срока службы. Именно из-за этого возникают проблемы с водоснабжением, однако эту проблему постараются решить капитальным ремонтом.
«Чтобы повысить надёжность системы и устранить постоянные аварии, принято решение провести капитальный ремонт центрального водовода. Работы планируется начать уже в этом месяце и закончить до конца года», — сообщил глава региона.
Напомним, что проблемы с водой у жильцов начались в ночь с 27 на 28 августа. В тот раз отключение коснулось около 25,5 тысячи губкинцев: на сетях водоснабжения обнаружили четыре порыва. К утру около 7,5 тысячи абонентов переподключили, но остальные несколько дней продолжали оставаться без воды.
Полностью вернуть воду обещали к 30 августа, однако потом её обещали вновь отключить.
Похожая ситуация с водой случилась и в Старооскольском округе, где с вечера 20 августа без горячей и холодной воды на несколько дней остались 80 тысяч жителей. Восстановить подачу воды удалось только 24 августа. Прокуратура заявила, что займётся этим вопросом.