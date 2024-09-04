В Губкине новый день начался с аварийного отключения воды

Напомним, что проблемы с водой у жильцов начались в ночь с 27 на 28 августа. В тот раз отключение коснулось около 25,5 тысячи губкинцев: на сетях водоснабжения обнаружили четыре порыва. К утру около 7,5 тысячи абонентов переподключили, но остальные несколько дней продолжали оставаться без воды.