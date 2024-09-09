Больше 25 тысяч жителей Губкина пользуются водой из водопровода с износом в 99%

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
И. о. гендиректора ГУП «Белоблводоканал» Алексей Колесников рассказал о состоянии водопровода в Губкине. Напомним, что в конце августа 2024 года из-за ветхого водопровода больше 25 тысяч человек остались без воды.
Главным риском для отопительного сезона 2024–2025 годов Колесников назвал состояние водовода от водозабора «Яр Кучугуры». Резервной ветки тут нет, а сам путь построен в 1978 году. Износ сети оценили в 99,2%. При аварии на этой ветке, без воды могут остаться от 14 до 25 тысяч жителей Губкина.
Глава «Белоблводоканала» предлагает провести капитальный ремонт ветки длиной в 5 км. Замена трубы и переподключение абонентов обойдётся в более 110 млн рублей. Работы выполнят до 15 ноября. Деньги выделят из резервного фонда.
Ещё одно мероприятие, которое должно улучшить ситуацию в Губкине, — это строительство нового водозабора и ветки к нему. Сейчас проект разрабатывается. При реализации риск появления аварий в микрорайонах «Юбилейный», «Лесной», «Северо-Западный», «Парковый», «Учительский», «Северный», «Молодежный», «Южный», «Журавлики» в Губкине и селе Тёплый Колодезь.