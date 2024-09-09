Больше 25 тысяч жителей Губкина пользуются водой из водопровода с износом в 99%

Главным риском для отопительного сезона 2024–2025 годов Колесников назвал состояние водовода от водозабора «Яр Кучугуры». Резервной ветки тут нет, а сам путь построен в 1978 году. Износ сети оценили в 99,2%. При аварии на этой ветке, без воды могут остаться от 14 до 25 тысяч жителей Губкина.