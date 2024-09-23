Разрушений после ночной атаки на Губкин в Белгородской области стало больше

Posted 23 сентября, 06:28
Published 23 сентября, 06:28
Modified 23 сентября, 06:30
Updated 23 сентября, 06:30
В ночь на 23 сентября украинские военные выпустили беспилотник, начинённый взрывчаткой, в сторону города Губкина, расположенного вдали от границы. БПЛА взорвался вблизи многоквартирных домов.
По последним данным, в результате атаки повреждены десять автомобилей и 12 квартир в трёх многоквартирных домах. Как сообщил глава администрации Губкинского городского округа Михаил Лобазнов, он повторно выехал на место происшествия, чтобы обсудить с местными жителями порядок восстановления повреждённого жилья и ремонта машин.
Пока что автомобили нельзя перемещать, так как идут следственные действия. Специалисты проводят поквартирный обход и фиксируют другие повреждения. Управляющая компания, ответственная за содержание территории, занимается временным перекрытием разбитых окон и уборкой.