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Posted 23 сентября, 06:28

Published 23 сентября, 06:28

Modified 23 сентября, 06:30

Updated 23 сентября, 06:30

Последствия падения БПЛА в Губкине

Разрушений после ночной атаки на Губкин в Белгородской области стало больше

23 сентября 2024, 06:28
Фото: Telegram-канал Михаила Лобазнова
Последствия падения БПЛА в Губкине
Сюжет
Автомобили
Неприграничный город ночью атаковали с помощью беспилотника. Тот взорвался недалеко от многоэтажных домов. Из мирных жителей никто не пострадал, но повреждены окна, фасады и машины, сообщил глава администрации Губкинского городского округа Михаил Лобазнов.

В ночь на 23 сентября украинские военные выпустили беспилотник, начинённый взрывчаткой, в сторону города Губкина, расположенного вдали от границы. БПЛА взорвался вблизи многоквартирных домов.

По последним данным, в результате атаки повреждены десять автомобилей и 12 квартир в трёх многоквартирных домах. Как сообщил глава администрации Губкинского городского округа Михаил Лобазнов, он повторно выехал на место происшествия, чтобы обсудить с местными жителями порядок восстановления повреждённого жилья и ремонта машин.

Пока что автомобили нельзя перемещать, так как идут следственные действия. Специалисты проводят поквартирный обход и фиксируют другие повреждения. Управляющая компания, ответственная за содержание территории, занимается временным перекрытием разбитых окон и уборкой.

Последствия падения БПЛА в ГубкинеПоследствия падения БПЛА в Губкине
Последствия падения БПЛА в ГубкинеПоследствия падения БПЛА в Губкине
Последствия падения БПЛА в ГубкинеПоследствия падения БПЛА в Губкине
Последствия падения БПЛА в Губкине. Фото: Telegram-канал Михаила Лобазнова
В Губкине ночью раздался взрыв: что произошло?
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