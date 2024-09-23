Разрушений после ночной атаки на Губкин в Белгородской области стало больше

По последним данным, в результате атаки повреждены десять автомобилей и 12 квартир в трёх многоквартирных домах. Как сообщил глава администрации Губкинского городского округа Михаил Лобазнов, он повторно выехал на место происшествия, чтобы обсудить с местными жителями порядок восстановления повреждённого жилья и ремонта машин.