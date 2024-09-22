bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 сентября, 17:40

Published 22 сентября, 17:40

Modified 22 сентября, 17:42

Updated 22 сентября, 17:42

Двое мирных жителей ранены после атак ВСУ на белгородское приграничье

Двое мирных жителей ранены после атак ВСУ на белгородское приграничье

22 сентября 2024, 17:40
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Обстрел
В селе Муром взорвался украинский дрон, Шебекино снова попало под обстрел. О последствиях рассказал Вячеслав Гладков.

После взрыва беспилотника в селе Муром осколочные ранения получили мужчина и женщина. Глава администрации отвёз их в городскую больницу Белгорода, где медики оказали им первую помощь. От госпитализации пострадавшие отказались.

Снова целью обстрела стало Шебекино. Повреждения есть в двух частных домовладениях — ущерб получили крыши, фасады, окна и заборы. Также повреждён один автомобиль, асфальт на дороге и газопровод. Аварийные бригады ждут разрешения от Министерства обороны, чтобы приступить к восстановительным работам. Информацию о последствиях будут уточнять.

Напомним, при обстреле села под Белгородом ранения получили ещё 12 человек, в том числе глава Яснозоренского сельского поселения и семь бойцов самообороны.

При обстреле под Белгородом ранены 10 человек, в их числе — глава поселения
Узнать подробнее
Читайте также:
Дрон атаковал автомобиль на дороге под Белгородом: тяжело ранен мужчинаРано утром белгородцы заметили столб дыма: что известно?Дроны атаковали грузовик и легковушку в Белгородской области, один из водителей ранен
#Евгений Грицков#Происшествия#Пострадавшие#Обстрел#ВСУ#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы
Подпишитесь
Популярное