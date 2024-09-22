Двое мирных жителей ранены после атак ВСУ на белгородское приграничье

Posted 22 сентября, 17:40
Published 22 сентября, 17:40
Modified 22 сентября, 17:42
Updated 22 сентября, 17:42
После взрыва беспилотника в селе Муром осколочные ранения получили мужчина и женщина. Глава администрации отвёз их в городскую больницу Белгорода, где медики оказали им первую помощь. От госпитализации пострадавшие отказались.
Снова целью обстрела стало Шебекино. Повреждения есть в двух частных домовладениях — ущерб получили крыши, фасады, окна и заборы. Также повреждён один автомобиль, асфальт на дороге и газопровод. Аварийные бригады ждут разрешения от Министерства обороны, чтобы приступить к восстановительным работам. Информацию о последствиях будут уточнять.
Напомним, при обстреле села под Белгородом ранения получили ещё 12 человек, в том числе глава Яснозоренского сельского поселения и семь бойцов самообороны.