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Posted 19 сентября, 06:20

Published 19 сентября, 06:20

Modified 19 сентября, 07:10

Updated 19 сентября, 07:10

Столб дыма в Белгороде

Рано утром белгородцы заметили столб дыма: что известно?

19 сентября 2024, 06:20
Фото: Telegram-канал «Белгород № 1»
Столб дыма в Белгороде

Утро в Белгороде началось с крупного пожара

Сюжет
МЧС
Утром 19 сентября горожане увидели столб дыма в районе Стрелецкого. Как выяснилось, загорелся полигон твёрдых бытовых отходов, расположенный в Юго-Западном микрорайоне, сообщили в МЧС России по Белгородской области. Пожарные уже занимаются тушением.

Ранним утром четверга, 19 сентября, жители Белгорода заметили большой столб дыма, поднимающийся в районе Стрелецкого.

Как рассказали в региональном управлении МЧС, сообщение о возгорании на полигоне твёрдых бытовых отходов в микрорайоне Юго-Западный поступило к ним в 05:45. Сейчас на месте уже работают дежурные караулы четырёх пожарно-спасательных частей.

По состоянию на 09:00 пожар ещё не ликвидирован, информация уточняется.

Дополнение: в 10:07 мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что возгорание удалось локализовать, дальнейшего распространения огня не допустили. Идёт тушение оставшегося очага.

Это не первый и, видимо, не последний пожар в Белгородской области за последнее время. Из-за жары, которая держалась всё лето, в регионе установлен максимальный уровень пожароопасности.

Кадры столба дыма в БелгородеКадры столба дыма в Белгороде
Кадры столба дыма в БелгородеКадры столба дыма в Белгороде
Кадры столба дыма в БелгородеКадры столба дыма в Белгороде
Пожарные приступили к тушениюПожарные приступили к тушению
Кадры столба дыма в Белгороде. Фото: Telegram-канал Екатерины Клоповской
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#Валерия Колесникова#Происшествия#МЧС#Пожар#Полигон#Новости Белгорода#Белгород#Юго-западный
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