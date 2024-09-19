Рано утром белгородцы заметили столб дыма: что известно?

Posted 19 сентября, 06:20
Published 19 сентября, 06:20
Modified 19 сентября, 07:10
Updated 19 сентября, 07:10
Ранним утром четверга, 19 сентября, жители Белгорода заметили большой столб дыма, поднимающийся в районе Стрелецкого.
Как рассказали в региональном управлении МЧС, сообщение о возгорании на полигоне твёрдых бытовых отходов в микрорайоне Юго-Западный поступило к ним в 05:45. Сейчас на месте уже работают дежурные караулы четырёх пожарно-спасательных частей.
По состоянию на 09:00 пожар ещё не ликвидирован, информация уточняется.
Дополнение: в 10:07 мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что возгорание удалось локализовать, дальнейшего распространения огня не допустили. Идёт тушение оставшегося очага.
Это не первый и, видимо, не последний пожар в Белгородской области за последнее время. Из-за жары, которая держалась всё лето, в регионе установлен максимальный уровень пожароопасности.