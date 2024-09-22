Дрон атаковал автомобиль на дороге под Белгородом: тяжело ранен мужчина

Posted 22 сентября, 09:02
Published 22 сентября, 09:02
Modified 22 сентября, 09:05
Updated 22 сентября, 09:05
Мужчина тяжело ранен после атаки дрона в Белгородском районе. Происшествие случилось на участке автодороги Чайки — Красный Октябрь. Сам пострадавший в момент удара ехал в автомобиле.
У мужчины — проникающее ранение живота и множественные осколочные ранения ног. В больницу пострадавшего доставили попутным транспортом. На дальнейшее лечение его планируют перевести в Белгород.
Под удар дронов сегодня также попал город Шебекино. Разрушения есть на территории одного из предприятий. Кроме того, из-за повреждений на линии электроснабжения два села временно остаются без света.