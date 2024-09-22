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Posted 22 сентября, 09:02

Published 22 сентября, 09:02

Modified 22 сентября, 09:05

Updated 22 сентября, 09:05

ВСУ атаковали дроном движущийся автомобиль в Белгородском районе

Дрон атаковал автомобиль на дороге под Белгородом: тяжело ранен мужчина

22 сентября 2024, 09:02
Фото: 1MI
ВСУ атаковали дроном движущийся автомобиль в Белгородском районе

Мужчина пострадал при атаке дрона в Белгородской области

Сюжет
Приграничье
Происшествие случилось на дороге в Белгородском районе. К медикам мужчину доставили на попутном транспорте.

Мужчина тяжело ранен после атаки дрона в Белгородском районе. Происшествие случилось на участке автодороги Чайки — Красный Октябрь. Сам пострадавший в момент удара ехал в автомобиле.

У мужчины — проникающее ранение живота и множественные осколочные ранения ног. В больницу пострадавшего доставили попутным транспортом. На дальнейшее лечение его планируют перевести в Белгород.

Под удар дронов сегодня также попал город Шебекино. Разрушения есть на территории одного из предприятий. Кроме того, из-за повреждений на линии электроснабжения два села временно остаются без света.

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