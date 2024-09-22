Число пострадавших при обстреле под Белгородом выросло до 12

Posted 22 сентября, 16:29
Published 22 сентября, 16:29
Modified 22 сентября, 16:41
Updated 22 сентября, 16:41
В горбольницу Белгорода обратились ещё двое раненых мужчин. Одного в состоянии средней степени тяжести с осколочными ранениями ног положили в травматологическое отделение. Второго после оказания медицинской помощи отпустили долечиваться домой.
Семеро пострадавших — бойцы самообороны, они помогали восстанавливать электроснабжение в приграничных сёлах. Пострадал и глава Яснозоренского поселения Дмитрий Панков, а также ещё четверо мирных жителей.
Семерых пострадавших ждут операции в областной больнице. Трое — уже в операционной, остальные проходят подготовительные обследования. Трое бойцов самообороны лежат в горбольнице Белгорода, один из них находится в тяжёлом состоянии.
Состояние ещё двоих бойцов самообороны оценивают как средней степени тяжести. Они получили множественные осколочные ранения рук и ног.
Всего с утра воскресенья в Белгородском районе от атак ВСУ пострадали 13 человек. О состоянии остальных на момент публикации материала не сообщалось. Напомним, что при обстреле Черемошного пострадал в том числе глава Яснозоренского сельского поселения Дмитрий Панков.