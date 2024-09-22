Число пострадавших при обстреле под Белгородом выросло до 12

Всего с утра воскресенья в Белгородском районе от атак ВСУ пострадали 13 человек. О состоянии остальных на момент публикации материала не сообщалось. Напомним, что при обстреле Черемошного пострадал в том числе глава Яснозоренского сельского поселения Дмитрий Панков.