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Posted 22 сентября, 16:29

Published 22 сентября, 16:29

Modified 22 сентября, 16:41

Updated 22 сентября, 16:41

Число пострадавших при обстреле под Белгородом выросло до 12

Число пострадавших при обстреле под Белгородом выросло до 12

22 сентября 2024, 16:29
Фото: 1MI
Сюжет
Новости Белгорода
В горбольнице № 2 остаются пять человек. Все они пострадали при атаках на регион сегодня, 22 сентября. В тяжёлом состоянии остаётся боец самообороны, пострадавший при обстреле Черемошного, сообщил Вячеслав Гладков.

В горбольницу Белгорода обратились ещё двое раненых мужчин. Одного в состоянии средней степени тяжести с осколочными ранениями ног положили в травматологическое отделение. Второго после оказания медицинской помощи отпустили долечиваться домой.

Семеро пострадавших — бойцы самообороны, они помогали восстанавливать электроснабжение в приграничных сёлах. Пострадал и глава Яснозоренского поселения Дмитрий Панков, а также ещё четверо мирных жителей.

Семерых пострадавших ждут операции в областной больнице. Трое — уже в операционной, остальные проходят подготовительные обследования. Трое бойцов самообороны лежат в горбольнице Белгорода, один из них находится в тяжёлом состоянии.

Состояние ещё двоих бойцов самообороны оценивают как средней степени тяжести. Они получили множественные осколочные ранения рук и ног.

Всего с утра воскресенья в Белгородском районе от атак ВСУ пострадали 13 человек. О состоянии остальных на момент публикации материала не сообщалось. Напомним, что при обстреле Черемошного пострадал в том числе глава Яснозоренского сельского поселения Дмитрий Панков.

пострадавшим при обстреле делают операциипострадавшим при обстреле делают операции
пострадавшим при обстреле делают операции. Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
При обстреле под Белгородом ранены 10 человек, в их числе — глава поселения
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