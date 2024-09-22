bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 сентября, 12:02

Published 22 сентября, 12:02

Modified 22 сентября, 12:04

Updated 22 сентября, 12:04

Десять человек ранены после обстрела под Белгородом

При обстреле под Белгородом ранены 10 человек, в их числе — глава поселения

22 сентября 2024, 12:02
Фото: 1MI
Десять человек ранены после обстрела под Белгородом

Десять человек пострадали после обстрела в Белгородской области

Сюжет
Обстрел
ВСУ атаковали Черемошное. Ранены десять мирных жителей, в их числе глава сельского поселения и бойцы самообороны. Три человека находятся в тяжёлом состоянии.

После обстрела Черемошного в Белгородском районе ранены десять мирных жителей. Трое из них находятся в тяжёлом состоянии. Состояние пятерых оценивают как средней степени тяжести, двоих — как удовлетворительное.

Известно, что в числе пострадавших есть глава администрации Яснозоренского сельского поселения Дмитрий Панков, а также семь бойцов самообороны.

Раненых везут в больницы Белгорода.

Напомним, что в конце августа при атаке на Петровку в Белгородском районе пострадал глава Малиновского сельского поселения Игорь Старцев. Он приехал в село, чтобы оценить последствия обстрела, но сам в итоге попал под удар.

Глава белгородского поселения пострадал при атаке ВСУ. Что известно о его состоянии?
Узнать подробнее
Читайте также:
Дрон атаковал автомобиль на дороге под Белгородом: тяжело ранен мужчинаРано утром белгородцы заметили столб дыма: что известно?Дроны атаковали грузовик и легковушку в Белгородской области, один из водителей ранен
#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Пострадавшие#Белгород#Обстрел#Самооборона#Приграничье#СВО#Атака ВСУ#Обстрелы#Черемошное
Подпишитесь
Популярное