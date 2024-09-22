При обстреле под Белгородом ранены 10 человек, в их числе — глава поселения

Posted 22 сентября, 12:02
Published 22 сентября, 12:02
Modified 22 сентября, 12:04
Updated 22 сентября, 12:04
После обстрела Черемошного в Белгородском районе ранены десять мирных жителей. Трое из них находятся в тяжёлом состоянии. Состояние пятерых оценивают как средней степени тяжести, двоих — как удовлетворительное.
Известно, что в числе пострадавших есть глава администрации Яснозоренского сельского поселения Дмитрий Панков, а также семь бойцов самообороны.
Раненых везут в больницы Белгорода.
Напомним, что в конце августа при атаке на Петровку в Белгородском районе пострадал глава Малиновского сельского поселения Игорь Старцев. Он приехал в село, чтобы оценить последствия обстрела, но сам в итоге попал под удар.