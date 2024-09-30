Белгородцы могут купить квартиру в Орле со скидкой

Posted 30 сентября, 06:55
Published 30 сентября, 06:55
Modified 30 сентября, 06:57
Updated 30 сентября, 06:57
Застройщик с 80-летним опытом работы в сфере домостроения, предлагает благоустроенное жилье на любой вкус и бюджет в разных районах города с развитой инфраструктурой. Квартиры с ремонтом «под ключ» полностью готовые к переезду.
Современные жилые комплексы отличаются уютной закрытой территорией и оснащены всем необходимым для комфортной жизни. В шаговой доступности расположены школы, детские сады, магазины, аптеки, пункты выдачи интернет-заказов и другие объекты, необходимые для комфортной жизни.
Готовые квартиры представлены в жилых комплексах:
— «Яблоневый сад» — 3 железобетонных панельных дома в микрорайоне «Болховский», который примыкает к советскому району города. Квартиры готовы к заселению.
— «Времена года» — железобетонный панельный дом по адресу ул. Зареченская 10 корп 1 в микрорайоне «Зареченский», заводской район города. Квартиры готовы к заселению.
Также вы сможете подобрать вашу будущую новую квартиру в строящихся домах:
— ЖК «Зеленый квартал» — 2 железобетонных панельных дома по адресу ул. Садовая 2 к. 1 и Садовая 2 к. 2 в микрорайоне «Болховский», который примыкает к советскому району города. Дома планируется ввести в эксплуатацию в 4 кв. 2024 г.
— ЖК «Новые высоты» — 1 монолитно-кирпичный дом по адресу ул. Генерала Лаврова, 3 в микрорайоне «Болховский». Дом планируется ввести в эксплуатацию в 4 кв. 2024 г.
— ЖК «Династия» — 1 монолитно-кирпичный дом по адресу бульвар Молодежи 2а в микрорайоне «Зареченский», заводской район города. Дом планируется ввести в эксплуатацию в 3 кв. 2025 г.
Менеджеры ОДСК проведут подробную консультацию и ответят на все вопросы. Звоните по телефону в Белгороде: +7 (4722) 21-80-40 или оставляйте заявку на сайте orelstroy.ru.
Скидка предоставляется только жителям Курской, Белгородской и Брянской областей, с подтверждением прописки в данных регионах, застройщиками ООО «СЗ „Орелстрой-5“, ИНН 5751065184, ООО „СЗ „Орелстрой-2“, ИНН 5752079454, ООО „СЗ „Орелстрой-7“, ИНН 5751066124, ПАО „СЗ „Орелстрой“ ИНН 5751005940, ООО „СЗ „Орелстрой-4“, ИНН 5751063317. Предложение действует с 10.09.24 г. и носит индивидуальный характер. С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш. дом.рф. Количество квартир и сроки ограничены. Все подробности узнавайте по телефону. Сроки и предложения могут измениться без объяснения причин. Не является публичной офертой.
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