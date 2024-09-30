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Posted 30 сентября, 17:19

Published 30 сентября, 17:19

Modified 30 сентября, 17:21

Updated 30 сентября, 17:21

Мирный житель ранен при обстреле белгородского Шебекино

ВСУ обстреляли Шебекино: ранен охранник предприятия, есть разрушения

30 сентября 2024, 17:19
Фото: 1MI
Мирный житель ранен при обстреле белгородского Шебекино

Охранник предприятия в белгородском Шебекино ранен при обстреле

Сюжет
Обстрел
Мужчину везут в больницу. Кроме того, после прямого попадания снаряда на территории предприятия есть разрушения, произошёл пожар.

30 сентября при обстреле Шебекино пострадал охранник одного из предприятий. Мужчина получил ранения лица и бедра. Пострадавшего везут в больницу.

Из-за прямого попадания снаряда на территории промышленного предприятия повреждено несколько помещений, посечён забор. Кроме того, загорелись поддоны.

Напомним, что при обстреле шебекинской Новой Таволжанки днём пострадали три частных дома. Досталось и краснояружскому Вязовому — задело торговый объект.

В результате ночной атаки в Октябрьском погиб боец самообороны, ранены ещё четыре человека.

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