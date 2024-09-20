Белгородцы боятся вторжения, а оператор ТКО заявил, что не виноват в невывозе мусора

Posted 20 сентября, 16:18
Published 20 сентября, 16:18
Modified 21 сентября, 14:50
Updated 21 сентября, 14:50
19 сентября прошла прямая линия с Вячеславом Гладковым, в ходе которой белгородцы задали губернатору интересующие их вопросы. Один из первых касался событий, внезапно произошедших в Курской области, когда ВСУ вторглись на территорию региона. Белгородцев интересовало, может ли подобное произойти и в Белгородской областью.
Глава региона заявил, что белгородцы уже 2,5 года живут в напряжённой обстановке, однако различные меры, принятые для обеспечения безопасности мирных жителей, помогают в защите граждан и должны помешать вхождению ВСУ на территорию Белгородской области. Как отметил Вячеслав Гладков, всё это делается как раз потому, что стопроцентной гарантии нет.
Среди белгородцев самой актуальной и интересующей темой остаётся СВО и последствия атак ВСУ. Так, мирным жителям во время прямой линии с губернатором захотелось узнать, сколько же родной регион потратил на нужды, связанные с СВО.
Вячеслав Гладков ответил, что с начала СВО расходы областного бюджета составили 20 млрд рублей. Финансовые средства направили и направляются на выплаты компенсаций, устранения последствий обстрелов и усиления защиты Белгородской области и её жителей. За 2024 год регион потратил уже 7 млрд рублей.
Вечером 16 сентября украинские СМИ распространили информацию о покушении на спецкорра ГТРК «Белгород» и его «ликвидации» 15 сентября. Заявленная причина — работа на «России 1» и на телеканал «Звезда».
На данный момент известно только то, что Александр Коробов находится в больнице из-за травм, полученных «при неустановленных обстоятельствах». О его поступлении в медучреждение сообщило издание «Фонарь». В момент произошедшего ГТРК «Белгород» не публиковало никаких официальных заявлений о случившемся. Сейчас мужчина находится в одной из московских больниц.
Позднее СК по Белгородской области сообщил, что связанных с Александром и случившемся уголовных дел нет.
Проблема с вывозом мусора сразу после СВО можно считать одной из основных в регионе. Белгородцы не единожды оставляли и оставляют жалобы на то, что мусор не вывозят вовремя и это становится причиной образования «свалки».
На оперсовещании правительства Белгородской области 16 сентября обсудили наболевший вопрос. Губернатор заявил, что оператор, который не может выполнить свою работу, не нужен, поэтому «Еврологистик» контрагентом он не видит.
На заявление ответил сам оператор ТКО. По словам руководства, компания работает по графику, составленному на основании заключённого с ЦЭБом договора. Причина возникшей проблемы кроется, по словам «Еврологистики», в несоответствии фактических показателей с показателями плана. Кроме того, тариф транспортировки ТКО оказался ниже заявленного, поэтому средств на топливо, ремонт и прочие расходы, необходимые для стабильной работы, оператору не хватает. Далее «Еврологистика» высказала перечень факторов, которые требуют решения на уровне органов исполнительной власти Белгородской области.
16 сентября утром ВСУ обстреляли Белгородскую область. Как сообщили в официальной информации, в медучреждения поступили 8 человек, среди которых была женщина в крайне тяжёлом состоянии. Её ранения требовали ампутации руки. Также в регионе резко возникла необходимость донорской крови.
Позже стало известно, что ещё два человека получили ранения при атаке ВСУ. Мальчик четырёх лет получил закрытую черепно-мозговую травму, баротравму и гематому мягких тканей головы. Однако медиков вызвали не сразу, т. к. ребёнок почувствовал ухудшение состояния только спустя время.
Также за медицинской помощью самостоятельно обратилась женщина. В горбольнице №2 ей диагностировали минно-взрывную травму и ушиб грудной клетки.