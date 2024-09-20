Белгородцы боятся вторжения, а оператор ТКО заявил, что не виноват в невывозе мусора

На заявление ответил сам оператор ТКО. По словам руководства, компания работает по графику, составленному на основании заключённого с ЦЭБом договора. Причина возникшей проблемы кроется, по словам «Еврологистики», в несоответствии фактических показателей с показателями плана. Кроме того, тариф транспортировки ТКО оказался ниже заявленного, поэтому средств на топливо, ремонт и прочие расходы, необходимые для стабильной работы, оператору не хватает. Далее «Еврологистика» высказала перечень факторов, которые требуют решения на уровне органов исполнительной власти Белгородской области.