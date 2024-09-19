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Posted 19 сентября, 16:22

Published 19 сентября, 16:22

Modified 19 сентября, 16:24

Updated 19 сентября, 16:24

Белгородцам рассказали, есть ли вероятность вторжения ВСУ в регион

Могут ли ВСУ вторгнуться в Белгородскую область, как в Курскую?

19 сентября 2024, 16:22
Фото: 1MI

Белгородцам рассказали, есть ли вероятность вторжения ВСУ в регион

Такой вопрос главе региона задали в ходе большого прямого эфира. Гладков отметил, что ситуация в регионе действительно остаётся напряжённой, однако все силовые структуры и власти делают всё возможное для обеспечения безопасности.

В ходе вечернего прямого эфира у губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова спросили, стоит ли жителям готовиться к страшному повторению вторжения ВСУ, которое месяц назад случилось в Курской области.

Глава региона отметил, что ситуация в регионе продолжает быть сложной. Местная власть совместно с силовыми структурами продумала и реализовала различные меры, которые должны максимально обезопасить жителей Белгородской области. Однако сделано это было как раз потому, что вероятность повторения ситуации в Курской области действительно существует. Но все меры безопасности, принятые в регионе, должны максимально этому помешать.

«Мы живём в такой ситуации, которая продолжает оставаться сложной и напряжённой. Мы чётко понимаем, что обеспечить стопроцентную безопасность, исходя из близости к госгранице, практически невозможно. Мы, я думаю, выбрали единственно правильный вариант поведения, потому что каждый день ищем пути решения вопросов обеспечения безопасности каждого жителя. Придуманные и реализованные нами меры, думаю, отвечают на ваш вопрос. Наша задача показать, научить и сформировать навык. Такой формат мы будем продолжать и дальше», — ответил на вопрос глава региона.
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