Могут ли ВСУ вторгнуться в Белгородскую область, как в Курскую?

Глава региона отметил, что ситуация в регионе продолжает быть сложной. Местная власть совместно с силовыми структурами продумала и реализовала различные меры, которые должны максимально обезопасить жителей Белгородской области. Однако сделано это было как раз потому, что вероятность повторения ситуации в Курской области действительно существует. Но все меры безопасности, принятые в регионе, должны максимально этому помешать.