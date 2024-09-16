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Posted 16 сентября, 15:25

Published 16 сентября, 15:25

Modified 16 сентября, 15:28

Updated 16 сентября, 15:28

Александр Коробов

СМИ: ГУР Украины сообщило о «ликвидации» военкора ГТРК «Белгород» Александра Коробова

16 сентября 2024, 15:25
Фото: gordost31.com
Александр Коробов

«Фонарь»: журналист ГТРК «Белгород» Александр Коробов госпитализирован

Вечером понедельника, 16 числа, в Сети появилась информация о «ликвидации» специального корреспондента ГТРК «Белгород» Александра Коробова. Утверждается, что на него якобы было совершено покушение. Белгородское издание «Фонарь» сообщает, что Коробов жив, но находится в больнице.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что Александр Коробов якобы был «ликвидирован». Об этом со ссылкой на ГУР пишут украинские медиа.

Сообщается, что 15 сентября 2024 года в Белгороде на него было совершенно покушение за то, что он работал на канале «Россия 1» и создавал продукты для телеканала «Звезда». Утверждается, что Александру проломили череп.

Также в соцсетях были опубликованы фото, на котором видно раненого мужчину, и видео, где со спины снят идущий человек, но официального подтверждения о том, что это Коробов, нет.

Белгородское издание «Фонарь» со ссылкой на свои источники сообщает, что Александр сейчас жив и находится в больнице. Обстоятельства происшествия и подробности о его состоянии неизвестны.

Что произошло с корреспондентом ГТРК «Белгород» Александром Коробовым?
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Покушение#Белгород#Россия 1#Александр Коробов#Главное управление разведки#Министерство обороны Украины
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