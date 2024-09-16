СМИ: ГУР Украины сообщило о «ликвидации» военкора ГТРК «Белгород» Александра Коробова

Posted 16 сентября, 15:25
Published 16 сентября, 15:25
Modified 16 сентября, 15:28
Updated 16 сентября, 15:28
В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что Александр Коробов якобы был «ликвидирован». Об этом со ссылкой на ГУР пишут украинские медиа.
Сообщается, что 15 сентября 2024 года в Белгороде на него было совершенно покушение за то, что он работал на канале «Россия 1» и создавал продукты для телеканала «Звезда». Утверждается, что Александру проломили череп.
Также в соцсетях были опубликованы фото, на котором видно раненого мужчину, и видео, где со спины снят идущий человек, но официального подтверждения о том, что это Коробов, нет.
Белгородское издание «Фонарь» со ссылкой на свои источники сообщает, что Александр сейчас жив и находится в больнице. Обстоятельства происшествия и подробности о его состоянии неизвестны.