Трёх жителей Шебекино доставили в больницы Белгорода после недавнего обстрела ВСУ

Согласно оперативной информации, Шебекинский городской округ подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Среди мирных жителей Шебекино есть трое пострадавших. В областную клиническую больницу в Белгороде доставили женщину в крайне тяжёлом состоянии. У неё зафиксированы осколочные ранения спины и бедра. Также туда доставили мужчину с осколочным ранением груди. Другому пострадавшему оказали первую помощь в ЦРБ Шебекино, куда его отвезли бойцы самообороны. После медики перевезли мужчину в горбольницу №2. У него осколочное ранение бедра. Раненым оказывается необходимая медицинская помощь.