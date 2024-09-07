Трёх жителей Шебекино доставили в больницы Белгорода после недавнего обстрела ВСУ

Posted Сегодня, 18:06
Published Сегодня, 18:06
Modified Сегодня, 18:08
Updated Сегодня, 18:08
Согласно оперативной информации, Шебекинский городской округ подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Среди мирных жителей Шебекино есть трое пострадавших. В областную клиническую больницу в Белгороде доставили женщину в крайне тяжёлом состоянии. У неё зафиксированы осколочные ранения спины и бедра. Также туда доставили мужчину с осколочным ранением груди. Другому пострадавшему оказали первую помощь в ЦРБ Шебекино, куда его отвезли бойцы самообороны. После медики перевезли мужчину в горбольницу №2. У него осколочное ранение бедра. Раненым оказывается необходимая медицинская помощь.
Под обстрел попали два частных дома и четыре хозпостройки, которые загорелись при прилётах. Пожарные вместе с бойцами самообороны справились с огнём.
В 12 частных домах обнаружены различные повреждения: разбиты окна, повреждены кровли и стены. Также в одном многоквартирном доме повреждена газовая труба. Пострадали также коммерческое здание и 10 автомобилей.
Кроме того, из-за атаки двух беспилотников пострадали крыши и стены двух домов.
В посёлке Поляна пострадал один из корпусов сельскохозяйственного предприятия из-за атаки дрона.
Информация о последствиях уточняется, спецслужбы работают на месте происшествия.
Ранее при обстреле региона сильно пострадал мирный житель, ехавший на автомобиле в селе Шамино Шебекиноского горокруга. Дрон ВСУ выбрал целью его авто. Мужчина получил множественные осколочные ранения практические всего тела. Медики доставили его в горбольницу №2 в крайне тяжёлом состоянии.