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Posted Сегодня, 18:06

Published Сегодня, 18:06

Modified Сегодня, 18:08

Updated Сегодня, 18:08

Последствия атаки ВСУ на Шебекинский горокруг

Трёх жителей Шебекино доставили в больницы Белгорода после недавнего обстрела ВСУ

7 сентября 2024, 18:06
Фото: Социальные сети Вячеслава Гладкова
Последствия атаки ВСУ на Шебекинский горокруг

Трое мирных жителей получили осколочные ранения при обстреле Шебекинского горокр

При обстреле в Шебекинском горокруге сильно пострадали три мирных жителя. Также возникли пожары при прилётах, повреждены 16 частных домов, газовая труба в одном МКД. Ущерб получили 10 авто, коммерческое предприятие. Пробита кровля одного из корпусов сельхозпредприятия в посёлке Поляна.
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Пожар

Согласно оперативной информации, Шебекинский городской округ подвергся обстрелу со стороны ВСУ. Среди мирных жителей Шебекино есть трое пострадавших. В областную клиническую больницу в Белгороде доставили женщину в крайне тяжёлом состоянии. У неё зафиксированы осколочные ранения спины и бедра. Также туда доставили мужчину с осколочным ранением груди. Другому пострадавшему оказали первую помощь в ЦРБ Шебекино, куда его отвезли бойцы самообороны. После медики перевезли мужчину в горбольницу №2. У него осколочное ранение бедра. Раненым оказывается необходимая медицинская помощь.

Под обстрел попали два частных дома и четыре хозпостройки, которые загорелись при прилётах. Пожарные вместе с бойцами самообороны справились с огнём.

В 12 частных домах обнаружены различные повреждения: разбиты окна, повреждены кровли и стены. Также в одном многоквартирном доме повреждена газовая труба. Пострадали также коммерческое здание и 10 автомобилей.

Кроме того, из-за атаки двух беспилотников пострадали крыши и стены двух домов.

В посёлке Поляна пострадал один из корпусов сельскохозяйственного предприятия из-за атаки дрона.

Информация о последствиях уточняется, спецслужбы работают на месте происшествия.

Последствия атаки ВСУ на Шебекинский горокругПоследствия атаки ВСУ на Шебекинский горокруг
Последствия атаки ВСУ на Шебекинский горокругПоследствия атаки ВСУ на Шебекинский горокруг
Последствия атаки ВСУ на Шебекинский горокругПоследствия атаки ВСУ на Шебекинский горокруг
Последствия атаки ВСУ на Шебекинский горокругПоследствия атаки ВСУ на Шебекинский горокруг
Последствия атаки ВСУ на Шебекинский горокруг
Фото: Социальные сети Вячеслава Гладкова

Ранее при обстреле региона сильно пострадал мирный житель, ехавший на автомобиле в селе Шамино Шебекиноского горокруга. Дрон ВСУ выбрал целью его авто. Мужчина получил множественные осколочные ранения практические всего тела. Медики доставили его в горбольницу №2 в крайне тяжёлом состоянии.

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