Белгородца в крайне тяжёлом состоянии доставляют в больницу после атаки БПЛА на авто

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
В шебекинском посёлке Шамино, украинский дрон атаковал двигавшийся по дороге автомобиль. В результате детонации пострадал водитель авто. Медики доставляют мужчину в горбольницу №2 Белгорода. У него зафиксированы множественные осколочные ранения — повреждены голова, спина, руки, ноги и грудь. Мирный житель находится в крайне тяжёлом состоянии.
В селе Козьмодемьяновка также произошла атака беспилотника ВСУ, в результате которой повреждено ограждение частного дома, а несколько легковых автомобилей получили повреждения от осколков.
Ещё один дрон также выбрал своей целью движущийся автомобиль. FPV-дрон атаковал КамАЗ на участке дороги Никольское — Зиборовка. Водитель не пострадал, однако транспортное средство повреждено.
Информация о последствиях уточняется.
Также около десяти вечеров вчера ВСУ атаковали три населённых пункта. Под удар попали Волоконовский и Борисовский район. Пострадавших на местах происшествий не оказалось.