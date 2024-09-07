Белгородца в крайне тяжёлом состоянии доставляют в больницу после атаки БПЛА на авто

Белгородец получил множественные осколочные ранения при атаке дрона ВСУ

В результате атак беспилотников ВСУ в Шамино ранен мужчина, в Козьмодемьяновке повреждены автомобили и ограждение частного дома, а в Белгородском районе пострадал грузовик на автодороге Никольское — Зиборовка, водитель не пострадал.