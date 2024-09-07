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Разбитый автомобиль

Белгородца в крайне тяжёлом состоянии доставляют в больницу после атаки БПЛА на авто

7 сентября 2024, 08:47
Фото: 1MI
Разбитый автомобиль

Белгородец получил множественные осколочные ранения при атаке дрона ВСУ

В результате атак беспилотников ВСУ в Шамино ранен мужчина, в Козьмодемьяновке повреждены автомобили и ограждение частного дома, а в Белгородском районе пострадал грузовик на автодороге Никольское — Зиборовка, водитель не пострадал.

В шебекинском посёлке Шамино, украинский дрон атаковал двигавшийся по дороге автомобиль. В результате детонации пострадал водитель авто. Медики доставляют мужчину в горбольницу №2 Белгорода. У него зафиксированы множественные осколочные ранения — повреждены голова, спина, руки, ноги и грудь. Мирный житель находится в крайне тяжёлом состоянии.

В селе Козьмодемьяновка также произошла атака беспилотника ВСУ, в результате которой повреждено ограждение частного дома, а несколько легковых автомобилей получили повреждения от осколков.

Ещё один дрон также выбрал своей целью движущийся автомобиль. FPV-дрон атаковал КамАЗ на участке дороги Никольское — Зиборовка. Водитель не пострадал, однако транспортное средство повреждено.

Информация о последствиях уточняется.

Также около десяти вечеров вчера ВСУ атаковали три населённых пункта. Под удар попали Волоконовский и Борисовский район. Пострадавших на местах происшествий не оказалось.

Вчера вечером ВСУ обстреляли Борисовский и Волоконовский районы, пострадавших нет
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