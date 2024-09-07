Вчера вечером ВСУ обстреляли Борисовский и Волоконовский районы, пострадавших нет

Ранее жительница села Новотреповка в Валуйском горокруге заявила, что при обстреле ВСУ село не просто пострадало, а на его территории полностью сгорела улица. Глава администрации округа Алексей Дыбов ответил, что в закрытом населённом пункте, действительно, сложно контролировать процесс горения, т. к. нахождение на его территории пожарной техники и людей является небезопасным. Данный ответ белгородку не устроил. Также женщина задала вопрос — почему об этом не сообщают власти в своих сводках?