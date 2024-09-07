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Последствия атаки ВСУ

Вчера вечером ВСУ обстреляли Борисовский и Волоконовский районы, пострадавших нет

7 сентября 2024, 06:48
Фото: 1MI
Последствия атаки ВСУ

Три населённых пункта белгородского приграничья обстреляли вечером пятницы

Вчерашний обстрел Волоконовского и Борисовского районов со стороны ВСУ обошёлся без пострадавших, однако оказались повреждены несколько частных домов и линия электропередачи.

Вчера вечером Волоконовский и Борисовский районы подверглись обстрелу со стороны ВСУ. Согласно оперативной информации, пострадавших нет.

Украинский дрон-камикадзе атаковал частный дом на территории села Новое в Волоконовском районе. В результате детонации в доме выбило окна и повредило забор.

Также в селе Тишанка при обстреле оказалась повреждена линия электропередачи. Кроме атакованного села, без электроэнергии остались село Новое, хутор Бочанка и Верный, Григорьевка, Шаховка.

В Борисовском районе дрон-камикадзе атаковал ИЖС в селе Берёзовка. В результате в доме выбиты окна и посечён забор.

Ранее жительница села Новотреповка в Валуйском горокруге заявила, что при обстреле ВСУ село не просто пострадало, а на его территории полностью сгорела улица. Глава администрации округа Алексей Дыбов ответил, что в закрытом населённом пункте, действительно, сложно контролировать процесс горения, т. к. нахождение на его территории пожарной техники и людей является небезопасным. Данный ответ белгородку не устроил. Также женщина задала вопрос — почему об этом не сообщают власти в своих сводках?

Белгородцы утверждают, что после атак ВСУ сгорела целая улица. Что отвечают власти?
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