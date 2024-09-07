Вчера вечером ВСУ обстреляли Борисовский и Волоконовский районы, пострадавших нет

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
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Updated Сегодня, 06:50
Вчера вечером Волоконовский и Борисовский районы подверглись обстрелу со стороны ВСУ. Согласно оперативной информации, пострадавших нет.
Украинский дрон-камикадзе атаковал частный дом на территории села Новое в Волоконовском районе. В результате детонации в доме выбило окна и повредило забор.
Также в селе Тишанка при обстреле оказалась повреждена линия электропередачи. Кроме атакованного села, без электроэнергии остались село Новое, хутор Бочанка и Верный, Григорьевка, Шаховка.
В Борисовском районе дрон-камикадзе атаковал ИЖС в селе Берёзовка. В результате в доме выбиты окна и посечён забор.
Ранее жительница села Новотреповка в Валуйском горокруге заявила, что при обстреле ВСУ село не просто пострадало, а на его территории полностью сгорела улица. Глава администрации округа Алексей Дыбов ответил, что в закрытом населённом пункте, действительно, сложно контролировать процесс горения, т. к. нахождение на его территории пожарной техники и людей является небезопасным. Данный ответ белгородку не устроил. Также женщина задала вопрос — почему об этом не сообщают власти в своих сводках?