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Пожар

ВСУ обстреляли 5 населённых пунктов Белгородской области: сгорели дом и соцобъект

23 августа 2024, 15:17
Фото: Изображение Midjourney
Пожар

При очередной атаке ВСУ на Белгородскую область сгорел частный жилой дом

В результате нескольких атак ВСУ в пяти населенных пунктах Белгородской области повреждены здания и автотранспорт, однако пострадавших нет, оперативные службы работают на местах происшествий. Также в селе Байцуры после обстрела возник пожар, сгорел частный дом и соцобъект.

Ясные Зори Белгородского района попало под обстрел и атаку четырёх украинских беспилотников. Пострадало здание многоквартирного дома и частный дом — выбиты окна, посечён фасад. Также посекло осколками трактор. В селе Бессоновка соцобъект получил повреждения в результате сброса взрывного устройства с беспилотника.

В Шаховке Волоконовского района дрон-камикадзе атаковал грузовик и повредил его кабину. В селе Тишанка после сброса взрывных устройств с двух беспилотников в одном из частных домов разбиты окна, а также пострадал легковой автомобиль.

В селе Байцуры Борисовского района в результате повторных нападений БПЛА сгорели частный дом и соцобъект. Два частных дома также получили повреждения кровли.

Информация о последствиях уточняется.

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