ВСУ обстреляли 5 населённых пунктов Белгородской области: сгорели дом и соцобъект

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Ясные Зори Белгородского района попало под обстрел и атаку четырёх украинских беспилотников. Пострадало здание многоквартирного дома и частный дом — выбиты окна, посечён фасад. Также посекло осколками трактор. В селе Бессоновка соцобъект получил повреждения в результате сброса взрывного устройства с беспилотника.
В Шаховке Волоконовского района дрон-камикадзе атаковал грузовик и повредил его кабину. В селе Тишанка после сброса взрывных устройств с двух беспилотников в одном из частных домов разбиты окна, а также пострадал легковой автомобиль.
В селе Байцуры Борисовского района в результате повторных нападений БПЛА сгорели частный дом и соцобъект. Два частных дома также получили повреждения кровли.
Информация о последствиях уточняется.