Четверо пострадали, один погиб: чем окончились сутки обстрелов Белгородской области?

Кроме того, за медицинской помощью в ЦРБ Шебекино самостоятельно обратились двое пострадавших белгородцев. Они получили ранения 11 июля. Взрослый мужчина поступил с баротравмой, девочка 12 лет — с болью в ноге из-за ушиба. Обоих ранило в Ржевке. мужчина получил баротравму в селе Ржевка. Мужчину госпитализировали в областную клиническую больницу в Белгороде, девочку после осмотра отпустили домой.