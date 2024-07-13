Четверо пострадали, один погиб: чем окончились сутки обстрелов Белгородской области?

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Шесть беспилотников и четыре боеприпаса ВСУ запустили вчера по сёлам Красный Хутор, Новая Нелидовка, Пушкарное и Щетиновка в Белгородском районе. При помощи ПВО сбито четыре беспилотника. Однако в результате атаки ВСУ пострадал один частный дом.
В Борисовском районе село три дрона ВСУ обстреляли Байцуры. В итоге повреждено оказалось одно авто. Также горбольницу №2 за медицинской помощью самостоятельно обратился белгородец, который получил ранения ещё 10 июля. У него диагностированы минно-взрывная травма, тугоухость и баротравма.
Грайворон, Головчино, Козинка, Новостроевка-Вторая и Мокрая Орловка Грайворонского горокруга были атакованы с помощью восьми дронов, семи боеприпасов. Всего за день произошло пять обстрелов. Один частный дом, надворная постройка и два автомобиля.
Также ВСУ запустили четыре снаряда и семь беспилотников при обстреле Поповки и Теребрено. Разрушен один частный дом, ещё один дом сильно поврежден.
Ещё больше последствий из-за обстрелов за прошедшие сутки оказалось в Шебекинском городском округе. ВСУ нанесли удары по Шебекино, посёлку Красное, сёлам Архангельское, Вознесеновка, Зиборовка, Муром, Новая Таволжанка и хутору Марьино. ВСУ направили 30 боеприпасов в ходе 6 обстрелов и 10 беспилотников.
При атаке ВСУ на Муром погиб Александр Маслиенко, начальник управления оперативного реагирования Шебекинского городского округа.
После атаки Новой Таволжанки оказался ранен охранник. В областную клиническую больницу в Белгороде он поступил в тяжёлом состоянии: проникающие осколочные ранения грудной клетки.
Кроме того, за медицинской помощью в ЦРБ Шебекино самостоятельно обратились двое пострадавших белгородцев. Они получили ранения 11 июля. Взрослый мужчина поступил с баротравмой, девочка 12 лет — с болью в ноге из-за ушиба. Обоих ранило в Ржевке. мужчина получил баротравму в селе Ржевка. Мужчину госпитализировали в областную клиническую больницу в Белгороде, девочку после осмотра отпустили домой.
Что касается разрушений, то в посёлке Красное четыре частных жилых дома оказались полностью уничтожены. Ещё 10 домов повреждены, четыре авто пострадали, надворная постройка и на территории предприятия пострадали линия электроснабжения и хозпостройка.