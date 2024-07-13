Направления в Москву и реанимация: что сейчас происходит с ранеными в Шебекино детьми

Один из двух детей, которых доставили в тяжёлом состоянии в детскую областную клиническую больницу после взрыва на детской площадке в Шебекино 11 июля, идёт на поправку. Другой мальчик всё ещё находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Всё необходимое оборудование и необходимые медикаменты имеются в распоряжении медиков. Ещё один из пострадавших детей направлен на лечение в Москву. Об этом утром сообщил Вячеслав Гладков.