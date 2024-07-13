Направления в Москву и реанимация: что сейчас происходит с ранеными в Шебекино детьми

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
Один из двух детей, которых доставили в тяжёлом состоянии в детскую областную клиническую больницу после взрыва на детской площадке в Шебекино 11 июля, идёт на поправку. Другой мальчик всё ещё находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Всё необходимое оборудование и необходимые медикаменты имеются в распоряжении медиков. Ещё один из пострадавших детей направлен на лечение в Москву. Об этом утром сообщил Вячеслав Гладков.
Ранее главврач областной детской больницы Ирина Кизилова, рассказала, что двое несовершеннолетних мальчиков на данный момент прооперировали. В реанимации находится 16-летний подросток. При улучшении и стабилизации состояния его также направят в Российскую детскую клиническую больницу в Москве