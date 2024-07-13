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Published Сегодня, 06:35

Modified Сегодня, 06:41

Updated Сегодня, 06:41

Пострадавшие дети

Направления в Москву и реанимация: что сейчас происходит с ранеными в Шебекино детьми

13 июля 2024, 06:35
Фото: 1MI
Пострадавшие дети

Вячеслав Гладков рассказал о состоянии пострадавших 11 июля в Шебекино детей

Состояние одного из детей, пострадавших в результате взрыва на детской площадке в Шебекино, улучшается. Другой мальчик остаётся в реанимации, все необходимые медикаменты и оборудование в распоряжении медиков имеются. Ещё один ребенок направлен на лечение в Москву, как сообщил Вячеслав Гладков.

Один из двух детей, которых доставили в тяжёлом состоянии в детскую областную клиническую больницу после взрыва на детской площадке в Шебекино 11 июля, идёт на поправку. Другой мальчик всё ещё находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Всё необходимое оборудование и необходимые медикаменты имеются в распоряжении медиков. Ещё один из пострадавших детей направлен на лечение в Москву. Об этом утром сообщил Вячеслав Гладков.

Ранее главврач областной детской больницы Ирина Кизилова, рассказала, что двое несовершеннолетних мальчиков на данный момент прооперировали. В реанимации находится 16-летний подросток. При улучшении и стабилизации состояния его также направят в Российскую детскую клиническую больницу в Москве

Пострадавший в Шебекино 16-летний подросток находится в реанимации
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