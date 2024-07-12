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Updated Сегодня, 09:47

В Белгородской области погиб начальник управления оперреагирования

Погиб при исполнении служебного долга: в Белгородской области произошла трагедия

12 июля 2024, 09:45
Фото: 1MI

В Белгородской области погиб начальник управления оперреагирования

О случившемся сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Трагедия произошла в селе Муром Шебекинского округа.
Сюжет
СВО

По данным губернатора, при исполнении служебного долга погиб Александр Маслиенко -начальник управления оперативного реагирования Шебекинского округа, подведомственного учреждения администрации муниципалитета.

Подполковник полиции, ветеран боевых действий Маслиенко в момент атаки помогал жителям села Муром. По данным Гладкова, свой жизненный путь он посвятил служению родной земле, людям и Отечеству.

Мы склоняем головы перед его мужеством. Светлая память Александру Александровичу. Выражаю самые глубокие соболезнования всем родным и близким. Погиб, спасая других, ценой собственной жизни.
Вячеслав Гладков

Напомним, в декабре 2023 года на мине подорвалась машина, в которой ехал заместитель главы Краснояружского района Белгородской области Игорь Бородаенко, глава Вязовского сельского поселения Галина Пащенко и водитель Нуриддин Агалиев.

В больнице Бородаенко перенёс частичную ампутацию ног. Врачи до конца боролись за его жизнь, но мужчина скончался.

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