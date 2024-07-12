Погиб при исполнении служебного долга: в Белгородской области произошла трагедия

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
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Updated Сегодня, 09:47
По данным губернатора, при исполнении служебного долга погиб Александр Маслиенко -начальник управления оперативного реагирования Шебекинского округа, подведомственного учреждения администрации муниципалитета.
Подполковник полиции, ветеран боевых действий Маслиенко в момент атаки помогал жителям села Муром. По данным Гладкова, свой жизненный путь он посвятил служению родной земле, людям и Отечеству.
Мы склоняем головы перед его мужеством. Светлая память Александру Александровичу. Выражаю самые глубокие соболезнования всем родным и близким. Погиб, спасая других, ценой собственной жизни.
Вячеслав Гладков
Напомним, в декабре 2023 года на мине подорвалась машина, в которой ехал заместитель главы Краснояружского района Белгородской области Игорь Бородаенко, глава Вязовского сельского поселения Галина Пащенко и водитель Нуриддин Агалиев.
В больнице Бородаенко перенёс частичную ампутацию ног. Врачи до конца боролись за его жизнь, но мужчина скончался.