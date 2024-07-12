После обстрела белгородского приграничья пострадал охранник предприятия

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
12 июля под артиллерийский обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского округа. По предварительной информации, ранения получил охранник производственного предприятия.
Мужчину в тяжёлом состоянии с осколочными проникающими ранениями грудной клетки доставили в областную клиническую больницу. Пострадавшему оказывают всю необходимую помощь.
Также на территории предприятия сгорела хозпостройка, есть повреждения на линии электропередачи. В одном частном доме от прямого прилёта снаряда разрушена крыша, выбиты окна, повреждены стены. Информация о последствиях обстрела уточняется.
Напомним, ранее стало известно, что при исполнении служебного долга погиб начальник управления оперативного реагирования Шебекинского округа Александр Маслиенко.