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Posted Сегодня, 12:35

Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 12:37

Updated Сегодня, 12:37

После обстрела белгородского приграничья пострадал охранник предприятия

После обстрела белгородского приграничья пострадал охранник предприятия

12 июля 2024, 12:35
Фото: Изображение Midjourney
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Мужчину доставили в областную больницу.
Сюжет
Обстрел

12 июля под артиллерийский обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского округа. По предварительной информации, ранения получил охранник производственного предприятия.

Мужчину в тяжёлом состоянии с осколочными проникающими ранениями грудной клетки доставили в областную клиническую больницу. Пострадавшему оказывают всю необходимую помощь.

Также на территории предприятия сгорела хозпостройка, есть повреждения на линии электропередачи. В одном частном доме от прямого прилёта снаряда разрушена крыша, выбиты окна, повреждены стены. Информация о последствиях обстрела уточняется.

Напомним, ранее стало известно, что при исполнении служебного долга погиб начальник управления оперативного реагирования Шебекинского округа Александр Маслиенко.

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