Над Белгородом и районом раздалась серия взрывов

Спустя некоторое время в небе над Белгородом и районом раздались взрывы. Горожане сообщили минимум о шести громких звуках.

Около 11:30 в Белгороде, Белгородском районе, Шебекинском округе и Шебекино объявили ракетную опасность. На улицах включили сирены, людей попросили спрятаться в подвальных помещениях.

Напомним, ранее стало известно, что за прошедшие сутки в Белгородской области после атак ВСУ ранения получили 30 человек.

О последствиях на земле на момент публикации не сообщалось.

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