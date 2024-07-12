Над Белгородом и районом раздалась серия взрывов

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
Около 11:30 в Белгороде, Белгородском районе, Шебекинском округе и Шебекино объявили ракетную опасность. На улицах включили сирены, людей попросили спрятаться в подвальных помещениях.
Спустя некоторое время в небе над Белгородом и районом раздались взрывы. Горожане сообщили минимум о шести громких звуках.
О последствиях на земле на момент публикации не сообщалось.
Напомним, ранее стало известно, что за прошедшие сутки в Белгородской области после атак ВСУ ранения получили 30 человек.