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Posted Сегодня, 08:52

Published Сегодня, 08:52

Modified Сегодня, 08:54

Updated Сегодня, 08:54

Над Белгородом и районом раздалась серия взрывов

Над Белгородом и районом раздалась серия взрывов

12 июля 2024, 08:52
Фото: bel.ru
Днём 12 июля в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. После в небе над городом прозвучали взрывы.
Сюжет
Взрывы

Около 11:30 в Белгороде, Белгородском районе, Шебекинском округе и Шебекино объявили ракетную опасность. На улицах включили сирены, людей попросили спрятаться в подвальных помещениях.

Спустя некоторое время в небе над Белгородом и районом раздались взрывы. Горожане сообщили минимум о шести громких звуках.

Фото: bel.ru

О последствиях на земле на момент публикации не сообщалось.

Напомним, ранее стало известно, что за прошедшие сутки в Белгородской области после атак ВСУ ранения получили 30 человек.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Пострадавшие#Шебекино#Белгород#Военные действия#Горожане#Взрывы#Атака ВСУ#Сирены#Ракетная опасность
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