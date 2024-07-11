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Published Сегодня, 06:31

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Беспилотники

Один человек погиб, 14 ранены — очередной тяжёлый день в Белгородской области

11 июля 2024, 06:31
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотники

В Белгородской области от атак ВСУ за сутки ранены 14 человек

Вчера, 10 июля, регион в очередной раз подвергся атаке со стороны Украины. В результате есть погибший и раненые, зафиксированы различные последствия в МКД и частных домовладениях. Подробности уточнил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

В среду, 10 июля, Вооружённые силы Украины совершили атаку на территорию Белгородской области с помощью 40 БПЛА. Также было зафиксировано восемь обстрелов.

В результате этих атак погиб один мирный житель, ещё 14 человек получили ранения. Девять пострадавших до сих пор находятся в медицинских учреждениях под присмотром врачей. Вся необходимая помощь им оказывается.

Повреждено десять многоквартирных и 19 частных домов, 52 личных автомобиля.

Момент одного из обстрелов Шебекино, когда погиб мирный житель, попал на видео.

Момент обстрела Шебекино кассетными боеприпасами, когда погиб человек, попал на видео
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