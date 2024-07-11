Один человек погиб, 14 ранены — очередной тяжёлый день в Белгородской области

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
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Updated Сегодня, 06:33
В среду, 10 июля, Вооружённые силы Украины совершили атаку на территорию Белгородской области с помощью 40 БПЛА. Также было зафиксировано восемь обстрелов.
В результате этих атак погиб один мирный житель, ещё 14 человек получили ранения. Девять пострадавших до сих пор находятся в медицинских учреждениях под присмотром врачей. Вся необходимая помощь им оказывается.
Повреждено десять многоквартирных и 19 частных домов, 52 личных автомобиля.
Момент одного из обстрелов Шебекино, когда погиб мирный житель, попал на видео.