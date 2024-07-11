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Один человек погиб, ранены трое после атаки дронов в белгородской Ржевке

Один человек погиб, ранены трое после атаки дронов в белгородской Ржевке

11 июля 2024, 07:40
Фото: 1MI
Мирный житель погиб после того, как ВСУ ударили по машине беспилотником. Ещё трое ранены после другой атаки FPV-дрона на автомобиль. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Мужчина погиб после атаки дронов ВСУ на автомобиль. Трагедия произошла в Ржевке в Шебекинском горокруге. Мирный житель умер от полученных травм до приезда скорой помощи.

Ранены ещё три человека. Мужчины пострадали в результате другой атаки FPV-дрона на легковой автомобиль. У двоих мирных жителей — осколочные ранения спины, у третьего — баротравма и ушиб поясницы.

Напомним, что накануне при атаках ВСУ пострадали 14 человек. 11 из них получили ранения после обстрела Шебекино. Ещё трое пострадали при атаке в Грайвороне. Один мирный житель погиб в Шебекино.

Один человек погиб, 14 ранены — очередной тяжёлый день в Белгородской области
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