Один человек погиб, ранены трое после атаки дронов в белгородской Ржевке

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
Мужчина погиб после атаки дронов ВСУ на автомобиль. Трагедия произошла в Ржевке в Шебекинском горокруге. Мирный житель умер от полученных травм до приезда скорой помощи.
Ранены ещё три человека. Мужчины пострадали в результате другой атаки FPV-дрона на легковой автомобиль. У двоих мирных жителей — осколочные ранения спины, у третьего — баротравма и ушиб поясницы.
Напомним, что накануне при атаках ВСУ пострадали 14 человек. 11 из них получили ранения после обстрела Шебекино. Ещё трое пострадали при атаке в Грайвороне. Один мирный житель погиб в Шебекино.