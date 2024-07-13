bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:50

Published Сегодня, 06:50

Modified Сегодня, 06:52

Updated Сегодня, 06:52

Пострадавшие

Вчера при обстреле погиб белгородец, один ранен, ещё трое сами обратились в больницу

13 июля 2024, 06:50
Фото: Изображение Midjourney
Пострадавшие
В результате обстрела вчера один человек из Белгородской области погиб, другой получил тяжёлое ранение. Трое пострадавших обратились в больницу самостоятельно. Пострадавшие из Белгорода оказались ранены ещё нескольких дней назад.

При вчерашних обстрелах один житель Белгородской области погиб, один получил тяжёлое ранение. Также ещё три человека самостоятельно обратились в больницу. Белгородцы, как оказалось, пострадали ещё несколько дней назад.

При исполнении служебного долга, ранее сообщил Вячеслав Гладков, в селе Муром погиб начальник управления оперреагирования Шебекинского округа, подведомственного учреждения местной администрации, Александр Маслиенко.

Погиб при исполнении служебного долга: в Белгородской области произошла трагедия
Узнать подробнее
Читайте также:
Стало известно число жертв стрельбы в воинской части Белгородской областиПосле обстрела белгородского приграничья пострадал охранник предприятияЗа сутки в Белгородской области после атак ВСУ ранения получили 30 человек
#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Новости Белгорода#Жертвы#Белгород#Атака ВСУ#Обстрелы#Дроны
Подпишитесь
8 человек ранены, 16 авто и три МКД пострадали: последствия атаки ВСУ на Шебекино
Сегодня, 11:06
Житель Шебекино поделился кадрами с места прилёта: на асфальте видны следы крови
Сегодня, 10:39
«Намеренный теракт против детей»: Захарова осудила обстрел белгородского Шебекино
Вчера, 08:31
Имущество замдиректора «Газпром газораспределение Белгород» арестовали
Вчера, 13:03
Владимир Зотов вошёл в топ крупнейших налогоплательщиков России Forbes
Вчера, 18:48
Стало известно число жертв стрельбы в воинской части Белгородской области
Вчера, 09:15