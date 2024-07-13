Вчера при обстреле погиб белгородец, один ранен, ещё трое сами обратились в больницу

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
Modified Сегодня, 06:52
Updated Сегодня, 06:52
При вчерашних обстрелах один житель Белгородской области погиб, один получил тяжёлое ранение. Также ещё три человека самостоятельно обратились в больницу. Белгородцы, как оказалось, пострадали ещё несколько дней назад.
При исполнении служебного долга, ранее сообщил Вячеслав Гладков, в селе Муром погиб начальник управления оперреагирования Шебекинского округа, подведомственного учреждения местной администрации, Александр Маслиенко.