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Published Сегодня, 09:15

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Updated Сегодня, 09:17

Стало известно число жертв стрельбы в воинской части Белгородской области

Стало известно число жертв стрельбы в воинской части Белгородской области

12 июля 2024, 09:15
Фото: 1MI
Три человека погибли и несколько пострадали в результате стрельбы, произошедшей в воинской части Белгородской области. Об этом сообщил источник из правоохранительных органов порталу «Лента.ру».

По информации источника, вечером 11 июля группа военнослужащих употребляла спиртные напитки в казарме. Между мужчинами возник конфликт по поводу бытовых вопросов. Один из солдат открыл огонь по своим товарищам, нанеся им ранения. После этого он покинул здание и застрелил дежурных.

Немного позже появились сведения о сбежавшем мужчине. Это может быть ранее судимый за грабёж Алексей Журавлев.

Ранее стало известно, что для задержания нападавшего объявили план «Перехват». Его уже разыскивают. На момент публикации официальных комментариев не поступало.

СМИ: в воинской части в Белгородской области произошла стрельба
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Стрельба#Полиция#Спиртные напитки#Преступление#Раненые#Конфликт#Жертвы#Белгород#Воинская часть
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