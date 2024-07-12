Стало известно число жертв стрельбы в воинской части Белгородской области

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
По информации источника, вечером 11 июля группа военнослужащих употребляла спиртные напитки в казарме. Между мужчинами возник конфликт по поводу бытовых вопросов. Один из солдат открыл огонь по своим товарищам, нанеся им ранения. После этого он покинул здание и застрелил дежурных.
Немного позже появились сведения о сбежавшем мужчине. Это может быть ранее судимый за грабёж Алексей Журавлев.
Ранее стало известно, что для задержания нападавшего объявили план «Перехват». Его уже разыскивают. На момент публикации официальных комментариев не поступало.