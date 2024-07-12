Стало известно число жертв стрельбы в воинской части Белгородской области

По информации источника, вечером 11 июля группа военнослужащих употребляла спиртные напитки в казарме. Между мужчинами возник конфликт по поводу бытовых вопросов. Один из солдат открыл огонь по своим товарищам, нанеся им ранения. После этого он покинул здание и застрелил дежурных.