За сутки в Белгородской области после атак ВСУ ранения получили 30 человек

По городу Шебекино, посёлку Красное, сёлам Муром, Ржевка и Вознесеновка ВСУ выпустили 25 боеприпасов в ходе шести обстрелов, а также 11 беспилотников. Одно взрывное устройство противник сбросил с беспилотника. В селе Ржевка после атаки автомобиля дроном от полученных ран скончался мужчина. Поздно вечером и под утро стало известно о ещё двух раненых в посёлке Красное. Одного мужчину отпустили домой на амбулаторное лечение, второго госпитализировали в Шебекинскую ЦРБ.