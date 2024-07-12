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Published Сегодня, 07:02

Modified Сегодня, 07:04

Updated Сегодня, 07:04

За сутки в Белгородской области после атак ВСУ ранения получили 30 человек

За сутки в Белгородской области после атак ВСУ ранения получили 30 человек

12 июля 2024, 07:02
Фото: Изображение Midjourney
Информацией о нанесённых ВСУ ударах по региону за прошедшие сутки поделился губернатор. Есть пострадавшие и погибший.

Белгородский район

Во время двух обстрелов сёла Ближнее, Красный Хутор и Никольское подверглись атакам с помощью 13 боеприпасов. Система ПВО сбила два БПЛА самолётного типа. Повреждения получили пять частных домов и линия газоснабжения.

Борисовский район

По посёлку Борисовка, сёлам Байцуры, Беленькое, Березовка и Богун-Городок противник выпустил семь беспилотников. После атак дронов на автомобили ранения получили шесть человек, из них на амбулаторное лечение отпустили двоих. Повреждения получили три автомобиля и объект на территории промышленного предприятия.

Валуйский округ

Сёла Новопетровка и Старый Хутор атаковал беспилотник ВСУ. Также противник выпустил три боеприпаса в ходе одного обстрела. Повреждено административное здание.

Волоконовский район

Хутора Старый и Шахов были под обстрелами три раза. ВСУ выпустили 14 боеприпасов. Также населённые пункты атаковал один БПЛА. Обошлось без повреждений.

Грайворонский округ

Грайворон, сёла Безымено, Головчино, Козинка, Новостроевка-Вторая, Пороз и Сподарюшино подверглись атакам с помощью 19 БПЛА. Также противник выпустил шесть боеприпасов в ходе одного обстрела. В результате атаки машины дроном ранения получили два человека: женщин с различными осколочными ранениями рук и ног доставили в горбольницу №2 Белгорода. Повреждены одна квартира в многоэтажке, девять частных домов, две надворные постройки, шесть автомобилей, объект связи и два соцобъекта.

Краснояружский район

По посёлку Прилесье, сёлам Демидовка, Поповка, Репяховка и Теребрено противник выпустил семь боеприпасов в ходе двух обстрелов. Также населённые пункты атаковали шесть БПЛА. Повреждены два частных дома и четыре автомобиля.

Шебекинский округ

По городу Шебекино, посёлку Красное, сёлам Муром, Ржевка и Вознесеновка ВСУ выпустили 25 боеприпасов в ходе шести обстрелов, а также 11 беспилотников. Одно взрывное устройство противник сбросил с беспилотника. В селе Ржевка после атаки автомобиля дроном от полученных ран скончался мужчина. Поздно вечером и под утро стало известно о ещё двух раненых в посёлке Красное. Одного мужчину отпустили домой на амбулаторное лечение, второго госпитализировали в Шебекинскую ЦРБ.

Всего за прошедший день в округе ранения получили 22 мирных жителя (в том числе пять детей). Три человека находятся в тяжёлом состоянии, 11 пострадавших после оказанной медицинской помощи отпустили домой на амбулаторное лечение.

Повреждены 37 квартир в шести МКД, 14 частных домов, техника и складские помещения на территории сельскохозяйственного предприятия, пять коммерческих объектов, два соцобъекта и 36 автомобилей.

Что известно о состоянии детей, раненных при атаке ВСУ в Шебекино?
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