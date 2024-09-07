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Разрушения

Жители Шебекино сообщают о прилётах, раненых и пожарах: информация не подтверждена

7 сентября 2024, 17:01
Фото: Просто Михаил Шебекино
Разрушения
Жители Шебекинского городского округа сообщают об обстрелах, возгораниях, повреждениях домов и авто, а также о возможных пострадавших в результате прилётов снарядов, в то время как местные медиа распространяют не подтвержденные предположения о нанесении ударов кассетными боеприпасами ВСУ.

Жители Шебекинского городского округа сегодня сообщают об обстрелах на территории муниципалитета. На данный момент не о всех последствиях есть официальная информация.

Сами же белгородцы делятся фото и видео столбов дыма и говорят о нескольких очагах возгорания. В том числе пожары в домах в результате прилётов снарядов, повреждениях авто. Кроме того, поступала информация о возможных пострадавших и последствиях в Новой Таволжанке.

Последствия атаки ВСУ в Шебекинском ГОПоследствия атаки ВСУ в Шебекинском ГО
Последствия атаки ВСУ в Шебекинском ГОПоследствия атаки ВСУ в Шебекинском ГО
Последствия атаки ВСУ в Шебекинском ГОПоследствия атаки ВСУ в Шебекинском ГО
Последствия атаки ВСУ в Шебекинском ГО
Фото: Просто Михаил Шебекино

Также местные медиа и их подписчики высказывали предположения о том, что ВСУ нанесли удары кассетными боеприпасами. Информация не подтверждена.

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