Жители Шебекино сообщают о прилётах, раненых и пожарах: информация не подтверждена

Сами же белгородцы делятся фото и видео столбов дыма и говорят о нескольких очагах возгорания. В том числе пожары в домах в результате прилётов снарядов, повреждениях авто. Кроме того, поступала информация о возможных пострадавших и последствиях в Новой Таволжанке.