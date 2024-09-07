Жители Шебекино сообщают о прилётах, раненых и пожарах: информация не подтверждена

Posted Сегодня, 17:01
Published Сегодня, 17:01
Modified Сегодня, 17:03
Updated Сегодня, 17:03
Жители Шебекинского городского округа сегодня сообщают об обстрелах на территории муниципалитета. На данный момент не о всех последствиях есть официальная информация.
Сами же белгородцы делятся фото и видео столбов дыма и говорят о нескольких очагах возгорания. В том числе пожары в домах в результате прилётов снарядов, повреждениях авто. Кроме того, поступала информация о возможных пострадавших и последствиях в Новой Таволжанке.
Также местные медиа и их подписчики высказывали предположения о том, что ВСУ нанесли удары кассетными боеприпасами. Информация не подтверждена.