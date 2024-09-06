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Published Сегодня, 07:05

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Updated Сегодня, 07:05

В подъездах, оборудованных контроллерами, на двери есть такая наклейка

Времени мало: в Шебекино поставили контроллеры, но проблемы всё же есть

6 сентября 2024, 07:05
Фото: 1MI
В подъездах, оборудованных контроллерами, на двери есть такая наклейка

В белгородском Шебекино установили 500 контроллеров в МКД

В Белгородской области продолжается работа по установке контроллеров в подъездах многоквартирных домов. Уже 500 контроллеров появились в Шебекино, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Однако не всегда удаётся оперативно открывать двери.
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Обстрел

В многоквартирных домах Шебекино установили 500 контроллеров. Их разместили на входных дверях подъездов, чтобы в случае ракетной опасности те автоматически открывались. Так проходящие мимо жители могут укрыться в домах и переждать атаки ВСУ.

Ранее жители Белгородской области ранее жаловались, что контроллеры не срабатывают вовремя. Глава региона отметил, что эту проблему пытаются решать.

«Слишком маленькое расстояние от государственной границы, а это значит, что времени на реагирование очень мало. Мы понимаем, что за всем этим стоят жизни людей, и мы должны соответствовать вызовам», — дополнил губернатор.
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Шебекино#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Ракетная опасность#Контроллеры
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