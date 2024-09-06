Времени мало: в Шебекино поставили контроллеры, но проблемы всё же есть

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
В многоквартирных домах Шебекино установили 500 контроллеров. Их разместили на входных дверях подъездов, чтобы в случае ракетной опасности те автоматически открывались. Так проходящие мимо жители могут укрыться в домах и переждать атаки ВСУ.
Ранее жители Белгородской области ранее жаловались, что контроллеры не срабатывают вовремя. Глава региона отметил, что эту проблему пытаются решать.
«Слишком маленькое расстояние от государственной границы, а это значит, что времени на реагирование очень мало. Мы понимаем, что за всем этим стоят жизни людей, и мы должны соответствовать вызовам», — дополнил губернатор.