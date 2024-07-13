ВСУ обстреляли четыре белгородских населённых пункта, ранен мужчина, есть разрушения

Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
Беспилотники ВСУ атаковали посёлки в Белгородском, Краснояружском районе и Грайворонском округе.
В Октябрьском ранен мужчина. У него поверхностные ранения шеи и баротравма. Его доставили в горбольницу №2 в Белгороде. После оказания медпомощи белгородца отпустили домой, от госпитализации отказался. Он пострадал при атаке дрона на движущийся автомобиль.
В Теребрено беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на территорию частного домовладения. В результате детонации в доме выбиты окна, посекло фаса, крушу и забор. Ещё один дрон атаковал Репяховку. Осколками при этом посекло три хозпостройки с/х предприятия и автобус.
В Безымено дрон сбросил несколько взрывных устройств. При детонации пожар возник в частном доме, возгорание оперативно потушили. Ещё в двух ИЖС выбило окна и пробило крыши.
Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется.
Днём ВСУ вновь атаковали Шебекино. На этот раз кассетными боеприпасами. В результате прилёта пострадали восемь мирных жителей, сгорел автомобиль, ещё 16 повреждены, пострадал частный дом, три МКД соцобъект и два коммерческих объекта.