ВСУ обстреляли четыре белгородских населённых пункта, ранен мужчина, есть разрушения

В Октябрьском ранен мужчина. У него поверхностные ранения шеи и баротравма. Его доставили в горбольницу №2 в Белгороде. После оказания медпомощи белгородца отпустили домой, от госпитализации отказался. Он пострадал при атаке дрона на движущийся автомобиль.