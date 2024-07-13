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Posted Сегодня, 15:28

Published Сегодня, 15:28

Modified Сегодня, 15:31

Updated Сегодня, 15:31

Атака ВСУ

ВСУ обстреляли четыре белгородских населённых пункта, ранен мужчина, есть разрушения

13 июля 2024, 15:28
Фото: Изображение Midjourney
Атака ВСУ
В результате атак беспилотников ВСУ на посёлки в Белгородской области пострадал мужчина, домовладения получили повреждения от взрывных устройств, автобус и хозпостройки были повреждены осколками. Есть и другие последствия.
Сюжет
Пожар

Беспилотники ВСУ атаковали посёлки в Белгородском, Краснояружском районе и Грайворонском округе.

В Октябрьском ранен мужчина. У него поверхностные ранения шеи и баротравма. Его доставили в горбольницу №2 в Белгороде. После оказания медпомощи белгородца отпустили домой, от госпитализации отказался. Он пострадал при атаке дрона на движущийся автомобиль.

В Теребрено беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на территорию частного домовладения. В результате детонации в доме выбиты окна, посекло фаса, крушу и забор. Ещё один дрон атаковал Репяховку. Осколками при этом посекло три хозпостройки с/х предприятия и автобус.

В Безымено дрон сбросил несколько взрывных устройств. При детонации пожар возник в частном доме, возгорание оперативно потушили. Ещё в двух ИЖС выбило окна и пробило крыши.

Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется.

Днём ВСУ вновь атаковали Шебекино. На этот раз кассетными боеприпасами. В результате прилёта пострадали восемь мирных жителей, сгорел автомобиль, ещё 16 повреждены, пострадал частный дом, три МКД соцобъект и два коммерческих объекта.

Житель Шебекино поделился кадрами с места прилёта: на асфальте видны следы крови
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