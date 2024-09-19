Гладков: «На нужды СВО Белгородская область потратила 20 млрд рублей»

Posted 19 сентября, 17:34
Published 19 сентября, 17:34
Modified 19 сентября, 18:11
Updated 19 сентября, 18:11
На вопрос о том, сколько средств потратили в Белгородской области с начала СВО на устранение последствий обстрелов, выплаты пострадавшим, усиление мер безопасности и другие цели, губернатор назвал конкретную сумму.
«У нас с вами много выплат, связанных и с потерями близкого человека, ранений мирных жителей. Нет ни одного региона, где столько погибших мирных жителей, огромное количество раненых людей. Все затраты с начала СВО составили 20 млрд рублей».
При этом только с начала 2024 года сумму достигла 7 млрд рублей.
Также Вячеслав Гладков рассказал о ситуации в Шебекино, о проблеме с тушением пожаров и когда ожидать особую экономическую зону в Белгородской области.