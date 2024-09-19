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Posted 19 сентября, 17:34

Published 19 сентября, 17:34

Modified 19 сентября, 18:11

Updated 19 сентября, 18:11

Гладков: «На нужды СВО Белгородская область потратила 20 млрд рублей»

Гладков: «На нужды СВО Белгородская область потратила 20 млрд рублей»

19 сентября 2024, 17:34
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
СВО
Во время прямой линии Вячеслав Гладков рассказал о потраченных средствах на цели, вызванные специальной военной операцией на Украине.

На вопрос о том, сколько средств потратили в Белгородской области с начала СВО на устранение последствий обстрелов, выплаты пострадавшим, усиление мер безопасности и другие цели, губернатор назвал конкретную сумму.

«У нас с вами много выплат, связанных и с потерями близкого человека, ранений мирных жителей. Нет ни одного региона, где столько погибших мирных жителей, огромное количество раненых людей. Все затраты с начала СВО составили 20 млрд рублей».

При этом только с начала 2024 года сумму достигла 7 млрд рублей.

Также Вячеслав Гладков рассказал о ситуации в Шебекино, о проблеме с тушением пожаров и когда ожидать особую экономическую зону в Белгородской области.

Гладков объяснил, почему спасатели не всегда могут приехать на тушение пожаров
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#Татьяна Лукащева#Вячеслав Гладков#СВО#Хорошие новости#Траты на нужды СВО#Прямая линия губернатора
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